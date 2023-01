Remake budovatelské strategie Pharaoh už je za dveřmi, obsáhne i datadisk

Pharaoh z roku 1999 je real-timová strategie, kde je vaším hlavním úkolem postavit co nejlépe fungující město (viz naše recenze). Dalo by se říci, že se jedná o takové starověké SimCity, jen zde je struktura kampaně rozdělena do samostatných misí s různými vstupními podmínkami.

Je s podivem, že se za ty roky nenašel žádný důstojný pokračovatel, naštěstí značka neumřela a již brzy se dočká alespoň kompletního remaku. Nebo je to jen remaster? Těžko říct, dříve zveřejněná demoverze ukázala jen novou grafiku, na samotné hratelnosti se se toho moc nezměnilo.

Autoři slibují více než 100 hodin zábavy, součástí hry totiž bude i pozdější datadisk Cleopatra: Queen of Nile. Celkově chce hra pojmout více než čtyři tisíce let dlouhé období, což je vskutku působivé.

Dobrou zprávou je to, že už na výsledek nebudeme muset dlouho čekat, hra vyjde den po svátku svatého Valentýna, ve středu 15. února, pozitivní je i snížená cena oproti klasickým „velikým“ novinkám.