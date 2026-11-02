Phantom Blade Zero je jízda pro všechny, kteří vyrostli na akčních filmech z východu. Část herního publika potěšilo, že to není další souls hra, ale klasická akce s volitelnou obtížností.
Hru má na svědomí čínské studio S-Game, které už se na sociálních sítích pochlubilo, že za prvních 72 hodin prodalo více než čtyři miliony kopií. To je velmi solidní výsledek i s přihlédnutím k tomu, že podle odhadů pochází tři čtvrtiny hráčů z Číny.
Impozantní je i pohled na statistiky Steamu. Hra odstartovala skvěle, neděle ji však podle SteamDB posunula na rekordních 833 921 souběžně hrajících. Pro kontext, český hit Kingdom Come: Deliverance 2 hrálo souběžně ve svém maximu 256 206 lidí. U ohromného hitu Baldur’s Gate 3 to bylo 875 343 hráčů, zatímco kouzelnickou hru ze světa Harryho Pottera nazvaného Hogwarts Legacy hrálo souběžně 879 308 lidí.
Phantom Blade Zero je v době psaní článku nejprodávanější hrou na Steamu z pohledu tržeb, v Česku jí náleží třetí místo.
Tvůrci se mohou těšit i z příznivých hodnocení. Na Steamu svítí štítek „velmi kladné“, podle agregátoru Metacritic je průměr médií 88 ze 100 a 8,8 z 10 u hráčů. V recenzi na Bonuswebu si hra odnesla 85 %.
„Má nejoriginálnější a nejkomplexnější mechanismy, které jsme kdy viděli? Neřekl bych, ale jsou rozhodně solidní a propracované. Není moc projektů, které mohou nabídnout podobně vizuálně lákavé akční momenty. Budu se opakovat, ale je to opravdu, jako byste hráli klasický kung-fu biják. Střety jsou neuvěřitelně dynamické, líbivé a hlavně zábavné. Během nich se cítíte jako hlavní hrdina filmů, jako je oscarový Tygr a drak,“ napsali jsme v recenzi na Phantom Blade Zero na Bonuswebu.