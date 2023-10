Pete Hines opouští herní průmysl, tváří Bethesdy byl skoro čtvrt století

Pete Hines do Bethesdy nastoupil v roce 1999 jakožto vedoucí marketingového oddělení v době, kdy měla jen 15 zaměstnanců, to samé pak dělal v podstatě dodnes, ovšem v daleko větším měřítku. Byl to právě on, kdo hráčům oznamoval chystané novinky, rád se s nimi na různých akcích potkával i osobně.

Pete Hines nebyl jen nastrčený PR panák, takto například připodobnil slavný obal hry Prey.

Před vydáním Starfieldu se na veřejnosti objevoval spíše jeho režisér Todd Howard, toho na rozdíl od Hinese ovšem fanoušci tak úplně nepřijali, viz slavné parodické video It Just Works, které za 4 roky nasbíralo už 18 milionů zhlédnutí.

Hines stál u všech úspěchů Bethesdy za posledních 24 let, další už však nepřidá, rozhodl se totiž odejít. Dá se říct, že na vrcholu, ambiciozní Starfield je totiž hit, cestu už si k němu dokázalo najít přes 10 milionů hráčů. „K tomuto rozhodnutí jsem nedospěl snadno a rychle, ale po úžasné kariéře, která vyvrcholila neuvěřitelným uvedením Starfieldu na trh, cítím, že nastal ten správný čas,“ oznámil Hines svůj odchod na sociální síti X. Do budoucna by se rád věnoval i svým dalším koníčkům a blízkým, na hry ale samozřejmě nezanevřel.

Že jde o poklidný odchod bez negativních emocí, dokládá i oficiální prohlášení ze strany Bethesdy. To ovšem nic nemění na tom, že herní průmysl přišel o jednu ze svých nejpopulárnějších osobností.