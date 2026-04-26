Herní profesionál neunesl prohru, na pódiu dal soupeři pěstí

Honza Srp
Slavnostní ceremoniál při předávání ocenění vítězů turnaje v počítačové hře Counter-strike 2 v německém Lipsku dostal neobvyklou zápletku, když jeden z hráčů poraženého týmu na pódiu fyzicky zaútočil na svého soupeře. Z svůj zkrat byl potrestán desetiletým zákazem účasti v oficiálních turnajích, což v podstatě ukončilo jeho kariéru.

Profesionální hráči kompetitivních stříleček sice mají v popisu práce páchání virtuálního násilí, ovšem v reálu jde o normální lidi, kteří nijak nevyčnívají nad svými vrstevníky. Oproti třeba takovým fotbalovým fanouškům jsou klidní jako ovečky a v podstatě neškodní. I tady se ovšem najdou výjimky.

Německý streamer MAUschine, který se proslavil tím, že svého soupeře napadnul pěstí
Naposledy na sebe takto strhl pozornost hráč legendární akce Counter-strike 2, vystupující v internetovém prostoru pod přezdívkou MAuschine. Během turnaje ve střílečce Counter-strike 2, který se odehrál v rámci festivalu Caggtus pořádaného v německém Lipsku, totiž fyzicky napadl svého soupeře přímo na pódiu.

Vše se odehrálo po jednoznačném finále, ve kterém si tým Legends Lobby doslova smlsnul na konkurenčním Full Shock. Dominantní výkon předvedl především hráč Spidergum, který pomocí odstřelovací pušky v podstatě vymazal veškeré protivníkovy aktivity. Jakoby jeho herní výkon nebyl dostatečně smrtící, ještě se soupeřům dokázal dostat pod kůži díky verbálním provokacím. Během prostojů mezi jednotlivými koly na svého soupeře opakovaně volal španělským výrazem „Papi Chulo“, což se dá volně přeložit jako „fešák“ nebo „playboy“.

Tak zvaný „trash talk“ je součástí sportovního zápolení od nepaměti a třeba takové bojové sporty si bez něj prakticky neumíme představit. I on má však svá nepsaná pravidla, přičemž to hlavní je, že po (pomyslném) odpískání zápasu vše končí a soupeři si jdou podat ruce.

Německého hráče MAUschina vytočilo, když ho soupeř posměšně označil terménem „Papi Cjulo“, tedy něco jako frajírek nebo hezoun.

MAUschine to ovšem nedokázal. Během vyhlašovacího ceremoniálu, kdy se oba soupeřící týmy osobně setkaly, aby si všichni podali ruce, totiž svého soupeře zcela nečekaně fyzicky inzultoval. Dal Spidergumovi takovou ránu pěstí, až mu odletěly brýle. Vše se stalo tak rychle, že všichni zúčastnění, včetně moderátora zůstali šokovaně zírat.

Pořadatelé se ovšem rychle probrali a vyjádřili se jednoznačně: „V naší lize není pro násilí žádný prostor“. MAUschine tak dostal desetiletý zákaz zúčastnit se jakýchkoliv oficiálních turnajů, což v podstatě ukončilo jeho e-sportovou kariéru. Navíc má ostudu jako řemen, takže se dá předpokládat, že i jeho publikum na Twitchi řádně prořídne. Byť zrovna to ho nejspíš moc trápit nemusí, stejně bylo tak malé, že se vysíláním neuživil.

