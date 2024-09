Kartičky Hearthstone rozšíří v září miniset The Traveling Travel Agency

The Traveling Travel Agency pokračuje v nastoleném trendu, a to jak tematicky, tak po herní stránce. Současnou expanzi rozšíří 38 nových karet, z toho čtyři legendární, jedna epická, 17 vzácných a 16 běžných. Koupit ovšem půjdou i samostatně, a to buď za 14,99 eura, anebo za 2 000 zlaťáků. K dispozici bude i verze se zlatými kartami s navýšenou cenou.

Nové karty mají potenciál zamíchat se současnou metou, byť legendární Travelmaster Dungar, který vyvolá tři miniony z balíčku z různých expanzí, je asi moc pomalý.

Perils in Paradise Mini-Set: The Traveling Travel Agency

Takový Dreamplanner už ovšem může hráčům pomoct ke kartě, kterou právě potřebují. Hraný bude i Imployee of the Month, který warlockovi umožní vlastnímu minionovi dát „lifesteal“. Dočkáme se rozšíření mechanismu Tourist, který umožňuje přidávat do balíčku karty z dalšího povolání.

Miniset The Traveling Travel Agency vychází 10. září v 19:00.