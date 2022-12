Prasátku Peppině se daří i v herním průmyslu, chystá se další díl

Malá Prasátko Peppa a její chrochtající rodinka pomáhá vychovávat děti již téměř dvacet let a do důchodu se rozhodně nechystá. Naopak, po televizních obrazovkách pomalu dobývá i svět herních konzolí. Loňská hříčka My Friend Peppa Pig skončila až překvapivým úspěchem a i díky integraci v rámci předplatného Game Pass přilákala spoustu hráčů. A tak se již 17. března příštího roku dočkáme oficiálního pokračování.

To ponese název Peppa Pig: World Adventures a půjde v podstatě o to samé jen ve větším měřítku. Na začátku si vytvoříte svého zvířecího avatara, který se stane součástí Peppiny kohorty, společně se pak budete moci účastnit široké plejády miniher, tentokrát už ovšem nejen v rámci dobře známých kulis, ale napříč celým světem. Navštívíte Paříž, Londýn, Austrálii, proletíte se letadlem a potopíte pod mořskou hladinu v ponorce. Kromě toho si ještě budete moci zvelebovat svůj domov.

Zjednodušeně řečeno, půjde o to samé, co minule, což v tomto případě asi není na škodu. Peppinu si zahrajte na PC a všech dnešních konzolích, včetně Nintenda Switch.