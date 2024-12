O víkendu se zrodily dva masivní herní hity

Obě hry, konkrétně Marvel Rivals a Patch of Exile 2 vyšly v pátek 6. prosince, boom hráčů ovšem jako obvykle přišel až s víkendem. Marvel Rivals, což je týmová hrdinská akce, v níž se hráči mohou stát Spider-Manem, Hulkem, Magik či Thorem, zabodovala na Steamu, když ji v jeden okamžik souběžně hrálo 480 990 hráčů.

Marvel Rivals Marvel Rivals

Provozovatelem hry je čínský Netase, který už se na sociální síti X pochlubil, že během 72 hodin od vydání pokořil hranici 10 milionů hráčů. To je velmi dobrý start, o komerčním úspěchu ovšem rozhodne až ochota hráčů utrácet za kosmetické předměty. Všech 33 hrdinů je přitom hned na začátku dostupných, za což hráči tvůrce chválí. Co se stylu hry týče, je to zkrátka něco jako první Overwatch.

Ještě větší dopad ovšem mělo vydání očekávané diablovky Patch of Exile 2 v předběžném přístupu, kterou na Steamu souběžně hrálo 578 569 hráčů. Ačkoliv hra bude také free 2 play, nyní je vstup do hry podmíněn koupí některého z balíčků – ten nejlevnější stojí 27,75 eur, což je zhruba 700 korun.

Path of Exile 2 Path of Exile 2

Start provázely technické problémy, které jsou při tak masivním počtu hráčů pochopitelné. Co se vlastní hry týče, většině se líbí o něco pomalejší tempo a větší přístupnost oproti jedničce. Dostupné jsou prozatím tři akty z šesti, nicméně i tak si lze zpřístupnit většinu end-game aktivit.

Indiana Jones and the Great Circle

Šestého prosince ještě vyšel skvělý Indiana Jones and the Great Circle, ale pouze pro ty, kteří si pořídili prémiovou nebo sběratelskou edici. Standardní edice včetně předplatného Game Pass (pouze PC a Ultimate) vychází 9. prosince.

Podle SteamDB hrálo současně pouhých 8 148 hráčů, číslo na SteamDB ovšem není tak relevantní, protože většina hráčů hru vyzkouší pravděpodobně právě přes Game Pass. Bude každopádně zajímavé sledovat, kam se jejich počet posune.