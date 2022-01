Hra Pandemic zmizela z digitálních obchodů, vydavatelé nevysvětlili proč

Pandemic je jednou z vůbec komerčně nejúspěšnějších deskových her vůbec. Nápad na její vytvoření dostal návrhář Matt Leacock na základě epidemie SARS, která děsila svět na počátku nového tisíciletí.

Fakt, že byla hra odstraněna bez bližšího vysvětlení vede fanoušky k mnoha spekulacím.

Slovy českého distributora jde o „kooperativní hru pro 2 až 4 hráče, kteří představují členy týmu pro zvládání a prevenci epidemií. Každý z nich hraje za specialistu s odlišnými zvláštními schopnostmi, kteří musí úzce spolupracovat, aby se jim podařilo ochránit lidstvo před smrtícími chorobami.“

Jenže, to co v roce 2008 vypadalo jako originální sci-fi zápletka je dnes bohužel každodenní realitou, proto odstranění digitální verze hry z obchodů Steam, App Store a Google Market Place vyvolalo spoustu pozornosti.

Žádnou zmínku o hře už nenajdete ani na oficiálních stránkách vydavatelství Asmodee (na jejich youtubovém kanálu ovšem ano), z obchodu Microsoftu bude odstraněna do konce ledna, z Nintenda Switch pak do konce července. Všem, kteří si ji stihli dosud koupit, ovšem samozřejmě v knihovně zůstává napořád.

V digitální distribuci není tento krok nijak výjimečný, hry bývají z obchodů čas od času vyřazovány, především kvůli vypršení licencí, často se pak v mírně pozměněné podobě zase vrací.

Zvláštností v případě Pandemic je především to, že vydavatelství neposkytlo žádné oficiální vysvětlení, proč hru z obchodů stáhlo. „Toto rozhodnutí bylo učiněno s těžkým srdcem z mnoha důvodů, které nemůžeme zveřejnit,“ stojí v automatické odpovědi, kterou vydavatelství zasílá na přímý dotaz svým fanouškům.

Pokud si tak oblíbenou deskovku chcete nadále zahrát, jste odkázáni na její původní „papírovou“ verzi, kterou má (alespoň zatím) v nabídce prakticky každý větší obchod u nás. A to i včetně rozšiřujících balíčků a s českou lokalizací. V digitální podobě pak může být vhodnou alternativou Plague Inc. (viz náš článek).