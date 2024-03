Vydělali jsme víc peněz, než naše malé studio zvládne, říká tvůrce Palworldu

Palworld v lednu vletěl na herní scénu jako uragán. Jen za první víkend prodal čtyři miliony kopií, po měsíci už to bylo přes dvacet milionů, a jelikož se nepotvrdily obavy z toho, že kvůli přílišné podobě s Pokémony hrozí žaloba ze strany Nintenda, rostou prodeje rychle dál.

Podle mnohých Palworld příliš připomíná Pokémony, žaloba ze strany Nintenda ale nepřišla.

Vývoj sice neprobíhal úplně standardně (viz náš článek), to už je ovšem zapomenuto a peníze se jen hrnou. Šéf studia Pocket Pair Takuro Mizobe v rozhovoru pro magazín Bloomberg prozradil, že Palworld už vydělal desítky miliard jenů (miliarda jenů je zhruba 155 milionů korun), vývoj přitom stál méně než jednu miliardu.

Mizobe, který dřív pracoval jako technický vývojář v JPMorgan, pak prohlásil, že je to „víc, než studio jejich velikosti (v tuto chvíli 55 lidí – pozn. red.) dokáže zvládnout.“ Vyloučil ale, že by na dosavadním přístupu k vývoji chtěl něco měnit. „Jsme a zůstaneme malé studio. Chci dělat víc malých her, vysokorozpočtové AAA hry pro nás nejsou,“ prozradil své plány do budoucna.

V nejbližší době ovšem Pocket Pair pravděpodobně žádný další projekt rozjíždět nebude. Kromě Palworldu, který je totiž stále v režimu předběžného přístupu a chybí mu spousta přislíbených funkcionalit, pracují ještě na skákačce Never Grave (viz náš článek). Ta je ovšem výjimkou, protože Mizobe v hrách pro jednoho hráče nevidí budoucnost. „Hry jsou nejzábavnějším, když hrajete s přáteli. Hra bez multiplayeru se do dnešní doby prostě nehodí.“