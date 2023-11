Místo e-sportové revoluce fiasko. Ambiciozní světová liga v Overwatch končí

Na papíře to vypadalo skvěle. Overwatch League (OWL) se snažila napodobit fungující model, který najdeme v současnosti například u amerických profesionálních sportovních soutěží a vztáhnout jednotlivé týmy ke konkrétním městům, což jim mělo umožnit snadnější cestu k srdcím fanoušků a podpořit tradiční rivalitu.

První ročník OWL vyhrál tým London Spitfire a vše vypadalo nadějně.

Hráči měli garantovaný výdělek aspoň milion dolarů ročně, připravoval se vznik mnoha specializovaných hal. V dobových článcích jsme dokonce psali, že půjde o revoluci ve světě e-sportu. Jenže nakonec to nedopadlo a vydavatelství Activision-Blizzard oznámilo, že po šesti letech od spuštění ambiciozní liga končí.

„Odkláníme se od OWL a posunujeme soutěžní scénu hry Overwatch novým směrem,“ píše se chladně v oficiálním prohlášení. Všichni zúčastnění si pak mezi sebe rozdělí zbývající budget soutěže, jejíž hlavní příjmy přicházely od registrace nových týmů.

V čem lze spatřit neúspěch projektu? Pořadatelům se jednoduše nepodařilo oslovit dostatek diváků na to, aby OWL dávala finančně smysl. Jen pomalu se rozvíjející fanouškovské základně příliš nepomohla pandemie covidu, která show o dva roky zbrzdila. Definitivní ranou pak byl odliv sponzorů po propuknutí skandálu se sexuálním obtěžováním v Activision-Blizzardu.

Rozhodnutí podnik ukončit tak není příliš překvapivé, už loni se ostatně v pořadatelském týmu hojně propouštělo.

Konec OWL samozřejmě neznamená, že by se profesionální scéna kolem hry zcela rozpadla, Overwatch se určitě bude hrát dál na menších turnajích. Vypadá to však, jako by už měla tato značka své nejlepší období za sebou, letos vydané pokračování je totiž hráči zhusta kritizováno (viz náš článek).