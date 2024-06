V nové hře se utká až 200 lidí na bojišti první světové války. Zkuste demo

Střílečky odehrávající se během první světové války nejsou tak často zpracovávané jako jiné konflikty, pro pořádek tak zmiňme alespoň Verdun či poslední slušný Battlefield 1.

Připravovaná novinka Over The Top: WWI pochází od bývalých moderů hry Mount and Blade. Láká na masivní bitvy se zničitelným prostředím, v nichž je možné bojovat nejenom se zbraní v ruce, ale obsahuje i dělostřelectvo či tanky. Specialisté pak mohou kopat zákopy, stavět stěny z písku či zásobovat ostatní municí.

Dojem určité bezvýznamnosti každého vojáka podtrhuje fakt, že se na jednom bitevním poli setká až 200 hráčů. V případě zájmu je možné hrát i kompletně proti počítačem řízeným vojákům s možností navrhnout si v přiloženém editoru map vlastní bojiště.

Hra by měla vyjít ještě letos, aktuálně si můžete na Steamu zde stáhnout demo. V případě zájmu ovšem moc neváhejte, hrát půjde pouze do 17. června.