Autoři Painkillera představili genericky vypadající novinku Outriders

Předchozí hry studia Pepole Can Fly sice byly zoufale neoriginální, jak Painkiller, tak i Gears of War 3 a Bulletstorm však fanoušky stříleček rozhodně dokázaly pobavit. Jestli to zvládnou i chystaní Outriders, je ovšem otázkou, na místo klasické arénové řežby půjde tentokrát spíše o looter shooter, ve kterém je konkurence obrovská.

Čtvrteční půlhodinová prezentace sice dopodrobna rozebrala herní mechaniky, bohužel nás svým zasazením hra moc neuchvátila. Odehrává se na mimozemské planetě Enoch, jejíž sonické bouře propůjčují domorodcům i lidským kolonistům nadpřirozené schopnosti.

Na první pohled hra nejvíce připomíná Destiny, jen z perspektivy třetí osoby. Hra nabídne čtyři rozdílná povolání se svými specifickými schopnostmi, RPG vývoj postavy a vylepšování zbraní. Vedle neustálého střílení v arénách tu bude prostor i pro dějovou linku, síla Outriders však bude především v kooperativním multiplayeru.

Hotovo by mělo být ještě do konce roku. Vedle PC, Xboxu One a PS4 se hra objeví i na konzolích nové generace.