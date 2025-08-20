Zabili mu ženu, unesli dceru. Vrací se legendární western Outlaws

Ondřej Zach
  9:40
Ještě před zahajovací show herního svátku Gamescom byl odhalen remaster dnes již pozapomenuté, ve své době však milované westernové střílečky Outlaws od Lucasarts. A ta hudba!

Bývalý maršál James Anderson přišel o všechno. Spálili jeho domov, zavraždili mu ženu a unesli dceru. Nyní touží po pomstě, a tak opráší staré zbraně, jako jsou šestiranný revolver či brokovnice, a vydává se po jejich stopách. Retro článek o Outlaws si můžete na Bonuswebu přečíst zde.

Outlaws + A Handful of Missions Remaster
19 fotografií

Outlaws + Handful of Missions Remaster zahrnuje podporu vysokého rozlišení (až 4K 120 FPS), nekomprimované filmečky a vylepšenou grafiku zbraní, postav a nepřátel. Vše má být kompletně přepracované z archivovaných předloh a stylizované tak, aby to odpovídalo původnímu vzhledu s plnou paletou barev.

Samozřejmostí je vylepšená podpora ovládání, jako je přepínání zbraní skrze weapon wheel či funkcí typu vibrace, gyrospkop a pohybové ovládání u moderních gamepadů. Cross-play multiplayer zahrnuje režimy Deathmatch, Team Play, Capture the Flag a Kill The Fool With The Chicken!

Outlaws + A Handful of Missions Remaster

Remaster mají na starost lidé z Nightdive Studios, kteří jsou podepsání například pod povedeným remasterem Star Wars: Dark Forces Remaster.

Z nového Resident Evil tuhne krev v žilách. Tleskalo se i seriálu Fallout

Outlaws + Handful of Missions Remaster vyjde 20. listopadu na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a Switch. Prodávat se bude za 26,99 euro, což je zhruba 660 korun.

