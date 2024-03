Ori prodal už deset milionů kopií, je prý nejúspěšnější značkou svého žánru

Navzdory příjemné grafice a roztomilému hlavnímu hrdinovi není skákačka Ori and the Blind Forest (naše recenze) žádnou odpočinkovou záležitostí. Naopak, její brutální obtížnost spočívající v precizním načasování každého pohybu rozplakala i mnohé ostřílené hráče, ostatně slavný únik před záplavou jsme před pár lety zařadili do seznamu nejvíc frustrujících pasáží z videoher.

Přesto se z Oriho stal komerční hit, jehož čtyřletý vývoj se zaplatil už za pouhý týden od uvedení do prodeje. Thomas Mahler, ředitel studia Moon, nyní na sociální síti prozradil, že kdyby hra tehdy neuspěla, museli by skončit.

thomasmahler @thomasmahler If Blind Forest would have flopped back then, we would’ve been bankrupt as a studio.



But thank god it didn’t - we sold around 10m copies of Ori so far, which probably makes it the most successful Metroidvania series ever made.



And it allowed me to buy this 😂😂😂 https://t.co/lXh26hBNqb

Místo toho mohl zhruba osmdesátičlenný tým pracovat dlouhých pět let na pokračování. I to se podařilo (viz naše recenze) a tak se značky Ori prodalo celkově již deset milionů kopií, což z ní prý činí vůbec nejprodávanější titul žánru tzv. metroidvanií. Ty jsou populárním podžánrem akčních her, jehož hlavním poznávacím znamením je veliký, částečně otevřený svět omezený umělými bariérami. Jak hráč postupuje příběhem a učí se nové schopnosti, může se do dříve navštívených míst vracet a hledat nové cesty (viz náš článek).

Až po čtrnácti letech své existence vyzkouší Moon Studio uspět i jinou značkou, diablovkou No Rest for the Wicked. Ta vychází 26. dubna na PC, Xboxy a tentokrát i na PlayStation 5.