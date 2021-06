Česká hra Operace Flashpoint slaví 20. výročí, ke stažení je zdarma

Má to ovšem malý háček, v obchodech už ji nenajdete pod původním názvem Operation Flashpoint, ale jako ARMA: Cold War Assault. Práva na značku totiž zůstala ve vlastnictví původního distributora Codemasters, se kterým se české studio Bohemia Interactive rozešlo ve zlém kvůli nepříliš povedeným pokračováním, na jejichž tvorbě se nijak nepodíleli (viz náš článek).

Zdrojový kód ale zůstal „Bohemce“, která jej pak zařadila do své série ARMA. Ta se stala jakýmsi etalonem realistických válečných her a ke dnešku prodala miliony kopií.

Pohledem moderními hrami zmlsaného hráče samozřejmě ARMA vypadá tak příšerně, že se člověk musí bát, aby mu z toho nepopraskal monitor. Ovšem minimálně pro pamětníky jde o parádní příležitost, jak si připomenout „staré dobré časy.“ Ostatně v které jiné hře se dostanete za volant Škody 120?

Operation Flashpoint dokázala minimálně vybudovat obrovskou oddanou komunitu, která je tvůrcům věrná do dneška a jejich tituly rozšiřuje neuvěřitelným množstvím detailně propracovaných modifikací.

Hru si můžete zcela zdarma přidat do knihoven na Steamu i GOG, čas na to máte do čtvrtka do osmi hodin večer.