V kartičkách Hearthstone se vypravíme do doupěte Onyxie

Onyxia’s Lair Mini-Set je rozšíření poslední loňské expanze Fractured in Alterac Valley. Stávající sadu rozšíří o 35 nových karet, rozložení je následující: 4 legendární karty (x1), 1 epická karta (x2), 14 vzácných karet (x2) a 16 běžných karet (x2).

Prodávaný balíček zahrnuje všechny karty kromě legendárních dvakrát, celkem tedy obsahuje 66 karet. Celý set půjde koupit buď za 2 000 zlaťáků, nebo 15 eur. Poprvé také bude možné koupit celou sadu ve zlatém rámování, a to za neuvěřitelných 70 euro. Activision Blizzard si tak chce přilepšit ulovením pár velryb. Karty samozřejmě půjde vycraftit i samostatně.

Onyxii dobře znají veteráni z World of Warcraftu, motivem sady tak jsou draci, kteří se vrací po návratu úkolů a hrdinských karet. Není to příliš originální téma, už by to přeci jenom chtělo něco nového. Nadějí je připravovaná expanze a odrotování těch starých, ale kdo ví, tvůrci se motají nepříjemně v kruhu už nějakou dobu.

Každopádně mini-set vyjde už 15. února a s ním i aktualizace dalších režimů ve hře.