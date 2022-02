Baldur’s Gate III ani seriál The Last of Us letos nečekejte

I když je snad co se týče pandemie covidu to nejhorší za námi, herní průmysl se stále bude potýkat s odklady. Pokud jste se letos těšili na seriálovou adaptaci hry The Last of Us nebo pokračování kultovní Baldur’s Gate, máte smůlu.