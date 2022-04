Vývojářům skvělého Oddworldu vadí zařazení hry do PS Plus

Pro většinu vývojářských týmů je zařazení jejich hry do nabídky předplatného PS Plus skvělou zprávou, své by o tom mohli vyprávět například autoři Rocket League nebo Fall Guys. Jenže to jsou multiplayerové hry, které na sebe rychle dokázaly nabalit věrnou komunitu, jež pak jejich slávu šířila napříč různými platformami, a tím zajistila provozovatelům pohádkové příjmy.

Zpoždění Soulstormu bylo způsobeno především pandemií koronaviru.

V případě týmu Oddworld Inhabitants a jejich Soulstormu je ovšem situace dramaticky jiná. Vymodlené pokračování kultovní plošinovky se totiž během vývoje potýkalo s mnoha problémy, a tak na konzoli PS5 vyšlo o několik měsíců později, než mělo. Nestihla tedy relativně prázdné období po vydání pátého playstationu, kdy se mohla stát jednou z mála „next-gen“ her, kterou si tam hráči mohli vychutnat. Co hůř, vývojáři si neuvědomili, že si ji budou moci přidat do knihovny i lidé se starší PS4 a zahrát si, až jim (dodnes nedostatková) nová konzole dorazí.

Nakonec jich takových byly čtyři miliony, což v rozhovoru pro youtubový kanál Xbox Expansion Pass označil zástupce studia Lorne Lanning za devastující. Na druhou stranu je nutné podotknout, že tehdejší rozhodnutí nijak zpochybnil. Bez zálohy od Sony by totiž Soulstorm možná nakonec vypadal úplně jinak, navíc porovnávat čísla, kterých hra dosáhla, když byla zdarma, se skutečnými prodeji je pak nesmyslné.

Pro nás je důležité, že se Soulstorm povedl (viz naše recenze), a i když vývojáři nevydělali tolik, kolik si zřejmě představovali, hodlají pokračovat dále.