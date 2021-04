Vychází Oddworld: Soulstorm, zhmotnit má 22 let starou vizi

Oddworld: Soulstorm je plošinovka, která víc než na zběsilé střílení sází na promyšlený postup úrovní a řešení problémů. To ovšem neznamená, že je Abe bezbranný. Součástí hry je crafting, díky němuž si hráči budou vyrábět různé předměty a zbraně. A nosit je mohou i vaši následovníci. Výrobní materiály mohou být ukryté třeba v koši, půjdou ukrást a podobně.

Hra je od 6. dubna dostupná na PC (Epic Store), PlayStation 4 a PlayStation 5. Nejlépe jsou na tom šťastní majitelé PlayStationu 5, protože ti mohou na své mašině hrát Oddworld: Soulstorm zdarma v rámci dubnové nadílky PS Plus. Upgrade na PS5 verzi z PS4 je zdarma.

Oddworld: Soulstorm běží na PS4 v rozlišení 1080p / 30 FPS, zatímco na PS5 to je 1440p / 60 FPS. Využití najde i ovladač DualSence. Například v okamžicích, kdy je Abe v nebezpečí, pocítíme jeho bušení srdce a v různých situacích se bude měnit i odpor trigerů.



HW nároky Minimální Doporučená sestava Windows 7 64 Bit Windows 10 64 Bit Intel Quad Core 1.7Ghz Intel Quad Core 2.3Ghz GTX 670 GTX 970 8 GB RAM 16 GB RAM 20 GB volného místa 20 GB volného místa

„Oddworld: Soulstorm není tradiční remake, což je dnes ve videohrách oblíbený trend a díky němuž vzniklo hned několik skvělých her. Soulstorm staví na tom, co jsme chtěli udělat už před 22 lety. Tehdy jsme ovšem neměli dostatek času na to, abychom naši vizi zhmotnili,“ říkají autoři a dodávají, že po vydání první hry byli požádáni, aby za pouhých devět měsíců vytvořili pokračování.



„Fakt, že hru sami publikujeme a financujeme, nám poskytl větší flexibilitu, a i když nás to zpomalilo, šli jsme do toho. A trvalo to zatraceně dlouho, mnohem déle, než jsem čekali,“ dodávají tvůrci a děkují partnerům z Epicu, Sony, Microids a Unity, bez nichž by hra nevznikla.



Na Bonuswebu již připravujeme recenzi PS5 verze. Jaké další hry v dubnu vycházejí, si můžete na Bonuswebu přečíst zde.