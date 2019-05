Legendární Abe se vrací, série Oddworld dostane pokračování Soulstorm

V toto už jsme snad ani nedoufali. Kultovní Oddworld se sice před pár lety dočkal remasterované verze, ovšem jinak to vypadalo, že je slavná značka nadobro uložena k ledu. Naštěstí tomu tak není, protože studio Oddworld Inhabitants oznámilo, že dokončuje práce na novém dílu nazvaném Soulstorm.



Toho bychom se měli dočkat příští rok, a jak ukazují obrázky a první video, hratelnost se za ty roky nijak dramaticky nezměnila. Cílem hry bude opět zachraňovat kolegy, kteří jsou nuceni otročit v továrnách v krutých podmínkách.

Ačkoliv Oddwoeld vypadá na první pohled jako klasická akční plošinovka, více než hbité prsty potrápí Abe vaši šedou kůru mozkovou. Hlavním hrdinou je drobný mimozemšťan, který spíše než na řinčení zbraněmi sází na lstivost a opatrný postup.

Hra by měla vyjít už počátkem roku 2020, o platformách zatím nepadlo ani slovo. PC je jistotou, konzole Xbox One a PS4 více než vysoce pravděpodobné a určitě by jí to slušelo i na Nintendu Switch.