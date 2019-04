Skvělé JRPG Octopath Traveller vyjde i na PC

Octopath Traveller je klasický zástupce japonských her na hrdiny (JRPG). Těšit se můžete na mnohovrstevnatý epický příběh, lehce infantilní grafiku a spoustu grindování. Pod palcem budete mít rovnou osm různorodých dobrodruhů, každého se svými unikátními schopnostmi i příběhovou linkou.

V jádru jde o klasické tahové RPG s náhodnými souboji. Boj se odehrává na tahy, jejichž pořadí vidíte na horní straně obrazovky, takže máte dost prostoru na taktizování a rozvržení strategie mezi postavami.

„Pokud máte rádi retro nádech, osobitý vizuál, tahové souboje, komplexní RPG, které přesto není zmatečné, a máte alespoň dva týdny dovolené, je to hra pro vás. Každý majitel Nintenda Switch by ji měl díky demu alespoň vyzkoušet. Není to revoluční hra, ale pamětihodný zážitek určitě. „Ale teď nás omluvte, ještě tu čeká pár bossů na porážku,“ napsal Eman v naší recenzi a udělal skvělých 85 %. Půjdete do toho?