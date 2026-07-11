V rámci takzvaného „resetu“ herní divize Xbox bylo propuštěno zhruba 1 600 lidí, dalších 1 600 bude následovat do konce fiskálního roku. Microsoft se zbavil čtveřice studií, zároveň však, mimo jiné, propustil až 75 procent studia id Software (Doom) a čtvrtinu Obsidian Entertainment.
Právě poslední zmíněné studio znají fanoušci díky slavným hrám jako Fallout: New Vegas (2010), Pillars of Eternity (2015) či The Outer Worlds (2019). V posledních letech vydalo Pentiment, Avowed či The Outer Worlds 2.
Zrušeno bylo například dosud neoznámené Avowed 2, což není překvapivé, protože první díl po komerční stránce nenaplnil očekávání. Nová šéfka Xboxu Asha Sharma podle známého insidera Jasone Schreiera rozhodla, že studio bude pracovat na nové hře Fallout. Vývojem byl pověřen Josh Sawyer, který stojí za oblíbeným dílem Fallout: New Vegas. Na další podrobnosti si však ještě nějakou dobu počkáme.
Fallout je sázka na jistotu
Rozhodnutí pověřit Obsidian vývojem další hry Fallout je pragmatické a dává smysl. Bethesda již dříve přiznala, že do Falloutu 5 se pustí až po vydání dalšího dílu The Elder Scrolls, jehož vydání je stále vzdálené. Zároveň má na nové hře Fallout v nějaké míře s Obsidianem spolupracovat.
Poslední vydanou hrou z oblíbeného postapokalyptického světa je Fallout 76 z roku 2018, který však tvůrci průběžně aktualizují a vydávají nový obsah. Že je o značku mezi lidmi stále zájem, dokládá i úspěch seriálu Fallout na Prime Video. Třetí řadu očekáváme během příštího roku, přičemž jedna z dějových linek nás zavede do Colorada, tedy na místo, které z her neznáme (měl se tam odehrávat zrušený Van Buren).
A jedna perlička na závěr. Známý novinář a insider Jeff Gerstmann tvrdí, že viděl záběry z remaku/remasteru hry Fallout 3. Že by přeci jen?
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