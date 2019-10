Stahujte zdarma psychologický horor Observer, čas máte do čtvrtka

Odkaz na obě hry je na Epic Store zde. Hry si můžete zařadit do své knihovny i přímo přes web, k hraní je však třeba stáhnout klienta Epic Games Launcher.

Observer je kyberpunkový horor od studia Bloober Team (Layers of Fearm Blair Witch) zasazený do Polska roku 2084.

Hráč je členem elitní policejní jednotky, která má povolení hackovat se do mysli podezřelých. To samozřejmě nese jistá rizika, třeba to, že podezřelý zešílí. Aby to bylo ještě jasnější: v budoucnosti vše, co si myslíte, cítíte nebo pamatujete, může být u soudu použito proti vám.

Druhým kouskem zdarma je akční horor Alan Wake: American Nightmare. Ve zhruba pětihodinovém samostatně spustitelném rozšíření navštíví spisovatel Alan Wake tři hororové lokace v Arizoně: motel, hvězdárnu a letní kino. Recenzi si přečtěte na Bonuswebu zde.