Strašlivá smrt jeskyňáře děsí internet už 16 let, teď se podle ní chystá hra

Honza Srp
Od tragické smrti amatérského jeskyňáře Johna Edwardse Jonese uběhlo už 16 let, ale jeho hodiny dlouhé umírání bez naděje na záchranu děsí internetové publikum dodnes. V chystané hře Cave Crave si (mimo jiné) budete moci prožít události, které k smrtelné nehodě vedly. A to ve virtuální realitě.

Pokud používáte sociální sítě, patrně už jste příběh Johna Edwarda Jonese zaregistrovali, jeho hojně sdílený tragický skon totiž svou děsivostí překoná leckterý horor. Odehrál se v listopadu roku 2009, kdy se parta přátel rozhodla propátrat jeskyni Nutty Putty v horách poblíž Utažského jezera. Z venku vcelku nenápadná díra schovává více než 400 metrů úzkých zakroucených tunelů, díky čemuž byla po desítky let oblíbeným cílem amatérských jeskyňářů. Většina podzemního komplexu je už dobře zmapována a jelikož měli zúčastnění bohaté zkušenosti a dobré vybavení, nevypadal onen záměr nijak nebezpečně, ostatně v partě byli i nezletilí.

Cave Crave
Cave Crave
Cave Crave
Cave Crave
11 fotografií

Idylka se ovšem rychle změnila v tragédii, když se John spolu se svým bratrem Joshem rozhodl prozkoumat úzkou chodbu, které se kvůli jejímu zužujícímu profilu přezdívalo porodní cesta (Birth Canal). Mírně klesající povrch se v jednom místě prudce propadá, což se Jonovi stalo osudné, zůstal totiž hlavou dolů zaklíněn v úzkém prostoru. Ruce uvězněné podél těla, hrudník sevřený neprostupným skalním masivem, krev hrnoucí se do hlavy a hlavně žádná šance na osvobození… Už jen z té představy tuhne krev v žilách.

Za ním lezoucí Josh už z bratra spatřil jen boty, ale pomoci mu nedokázal. Ostatně nedokázala mu pomoci ani stovka přivolaných záchranářů, kteří po 28 hodin marně bojovali o jeho život.

Nikdo si neumí představit, jaké pocity John v posledním dni svého života zažíval. Absolutní bezmoc, narůstající strach, patrně i výčitky, že kvůli zbytečnému experimentování budou jeho dvě malé dcery vyrůstat bez otce. Bolest a pomalá ztráta soudnosti, v posledních okamžicích života prý i halucinoval.

Po Jonesově smrti byl vchod do jeskyně zasypán, Cave Crave je tak nyní jedinou možností, jak se na místo tragédie lidé mohou podívat.

Jedním z lidí, kteří se marně pokoušeli o jeho záchranu a byli tak bezprostředními svědky jeho drastického skonu, byl i záchranář Brandon Kowallis. Ten o své úloze napsal až mrazivě podrobnou zprávu (k přečtení tady, součástí jsou i přímo fotografie z místa) a nyní pomáhá propagovat videohru Cave Crave, ve které si (mimo jiné) jeskyni Nutty Putty můžete zkusit sami prolézt. A to rovnou ve virtuální realitě.

Vývojáři se chlubí tím, že jde o nejrealističtější speleologickou hru vůbec, což rozporovat nebudu, z jeskyňářského žánru znám maximálně tak The Cave nebo Crystal Caves. Náplní hry je především bloudění temnými koridory – vybíráte, kterým průlezem se vydáte, děláte po stěnách poznámky křídou, odstraňujete překážky nebo používáte mnohé jeskyňářské vybavení. Podstatnou roli má hrát i zacházení s dechem, s plnými plicemi těmi nejužšími prostory jednoduše neprolezete.

Součástí hry je několik skutečných jeskyň vymodelovaných do nejmenších detailů, ale i několik vymyšlených jen pro účely hry, kterou lze hrát v několika režimech. Tím hlavním je příběhová kampaň, kde pátráte po odkazu svého otce jeskyňáře. Vývojáři se dušují, že v tomto režimu je hra maximálně realistická a nemusíte se bát laciných hororových triků, tísnivá atmosféra má hru utáhnout sama od sebe. Až teprve po dohrání si můžete vyzkoušet, jaké by to bylo, kdybyste v klaustrofobických prostorech byli ještě s někým.

Dále je k dispozici arkádový mód, ve kterém lezete na čas a naopak odpočinkový „turistický“, kde se můžete jen kochat. Tmou a texturami skály. Každopádně hra už vyšla v digitálním obchodě obchodě Meta a na PSN, opravdovou popularitu by ji ale mohlo přinést až vydání na Steamu, které proběhne ještě do konce roku.

