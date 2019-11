Airplane Mode chce zprostředkovat nudu dálkových letů z pohledu pasažéra

Sice na to žádný oficiální žebříček neexistuje, ale panuje všeobecný konsenzus, že nejnudnější počítačovou hrou, která kdy vznikla, je Desert Bus.

Dílo komediální dvojice Penn & Teller spočívá v tom, že vás posadí do role řidiče autobusu, jehož úkolem je dojet z města Tucson do Las Vegas a to v reálném čase maximální rychlostí 70 kilometrů v hodině. Silnice je zcela rovná bez jediné zatáčky a není na ní ani žádný provoz. Cesta zabere nějakých 8 hodin, přičemž autobus lehce zanáší doprava a tak jej musíte čas od času vyrovnat.

Po dvaceti letech od jejího vzniku konečně této hře roste pořádná konkurence. Postará se o ní vývojář Hosni Auji, který připravuje simulátor cestujícího dálkového letu. Jediné, co v něm budete moci dělat je koukat z okýnka, luštit křížovky, číst si časopis nebo si hrát s palubním displejem.

Vývojář dále slibuje maximální realismus, včetně palubních hlášení, turbulencí či plačících mimin v pozadí.

Zní to nesmírně lákavě, že? Bohužel se výsledku dočkáme až příští rok.