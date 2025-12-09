Archeoložka Lara se vrací. Na herních Oscarech bude odhalen nový Tomb Raider

Ondřej Zach
  10:46
V noci ze čtvrtka na pátek proběhne předávání cen Game Awards, což je herní obdoba Oscarů. A při té příležitosti bude odhalen i nový Tomb Raider.

„Lara Croft se vrací na The Game Awards! Jak jsme právě odhalili v našem portálu The Game Awards Vote ve Fortnite, připojte se ve čtvrtek večer a podívejte se na budoucnost jedné z nejznámějších herních sérií Tomb Raider. Toto si nesmíte nechat ujít,“ láká na X moderátor Geoff Keighley. Jeho slova vzápětí repostoval oficiální účet Tomb Raider.

Nový vzhled Lary Croft
Tomb Raider (1996)
Lara Croft: Tomb Raider – film z roku 2001
Rise of the Tomb Raider - Xbox 360
120 fotografií

Ačkoliv nový díl byl oznámen už v roce 2022, oficiálně o něm víme pouze to, že poběží na Unreal Enginu 5. Pracuje na něm opět studio Crystal Dynamics, o vydání se postará Amazon. Pře dvěma lety studio oznámilo záměr unifikovat vzhled Lary a přiložilo i obrázek. V tuto chvíli ovšem není jasné, zda je i nadále aktuální.

Nový vzhled Lary Croft prezentovaný v roce 2023

Tomb Raider: Anniversary (2007)

Nevíme ani zda nový díl naváže na restartovanou trilogii (poslední díl Shadow of the Tomb Raider vyšel v roce 2018), nebo původní sérii. Spekulace říkají, že část hry se bude odehrávat v Indii, hráči se ovšem podívají do rozličných míst po celém světě a při svém průzkumu využijí například motorku či padák. Úrovně mají být pojaté jako otevřený svět.

Amazon chystá také hraný seriál Tomb Raider, v němž se Larou stane Sophie Turnerová. Loni vyšel na Netflixu také animovaný Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, příliš se však nepovedl.

