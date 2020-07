Steelrising ukáže, jak by vypadala Velká francouzská revoluce s roboty

Období přerodu francouzské monarchie v republiku na konci 18. století není zrovna nejčastějším námětem počítačových her. Z těch „velikých“ se tomuto tématu věnoval snad jen neprávem opovrhovaný Assassin’s Creed: Unity. Ten se ovšem pokoušel tuto významnou kapitolu historie zpracovat co nejopravdověji, to autoři chystaného Steelrisingu si s dějepisem rozhodně hlavu nelámou.

V jejich podání totiž šílený Ludvík XVI. pomocí armády robotů (nebo chcete-li automatonů) decimuje obyvatelstvo Francie a je jen na hlavní hrdince Aegys, aby mu v tom zabránila. Aegys je také robot, což tvůrcům umožňuje, aby jí dali do vínku spoustu speciálních schopností. Herně má jít o akční RPG, díky možnosti lézt po střechách a rychlým soubojům je zřejmé, že ta akční složka bude převažovat. Hra se kromě PC chystá jen na PS5 a nový Xbox, vzhledem k předchozí produkci studia Spiders se mi však příčí označit ji za next gen. Všechna jejich tvorba totiž v posledních deseti letech vypadá jako přes kopírák.

Datum vydání neznáme ani přibližně.