Jako byste tam byli. Zkázu Notre-Dame půjde prožít jako hodinový zážitek

Katedrála Notre-Dame začala hořet 15. dubna 2019 večer. Než ji hasiči následujícího dne nad ránem uhasili, oheň zničil střechu, krov a špičatou věžičku z 19. století, takzvaný sanktusník. Letos 16. března bude mít ve Francii premiéru snímek Notre-Dame on Fire, který doprovodí úniková VR hra od Ubisoftu.

Ubisoft v roce 2020 vydal bezplatnou aplikaci Notre-Dame de Paris: Journey Back in Time (na Steamu zde), která umožňuje ve virtuální realitě nakouknout, jak vypadala katedrála před požárem. Následně společnost kontaktoval režisér připravovaného filmu Notre-Dame on Fire a začátkem roku 2021 začali přemýšlet, jaký druh spolupráce by pro oba subjekty dával největší smysl, píše Variety.

Výsledkem bude úniková zážitková hra ve virtuální realitě. Tento typ zábavy už je nějakou dobu dostupný i v Česku, ostatně před pár lety nás celkem pobavilo oživování bájného Golema. Důvod, proč volba padla na únikovou hru, je hlavně čas, respektive jeho nedostatek. Do března 2022 by zkrátka plnohodnotná hra nevznikla, vysvětluje Ubisoft.

„Jako u každé únikové hry jde o hádanky a spolupráci se spoluhráči. Účelem je projít katedrálou, najít relikvie a bojovat s ohněm, protože musíte zachránit Notre-Dame,“ říká Deborah Papierniková, senior viceprezidentka Ubisoftu pro nové obchody a strategické aliance.

Vývojáři Ubisoftu úzce spolupracovali s filmaři a jako výchozí bod použili scénář snímku. „Neznamená to ovšem, že jsme vše převedli do herní podoby, spíše to našemu týmu poskytlo podněty k přemýšlení pro naši adaptaci,“ dodává Papierniková.

Únikovka bude k dispozici zároveň s filmem a Ubisoft zmiňuje, že jeho síť zahrnuje 630 mezinárodních partnerských poboček.