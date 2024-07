Z průšvihu hitem. No Man’s Sky i po osmi letech od vydání dostává nový obsah

No Man’s Sky (naše recenze ) je dokonalým příkladem toho, že ani po všech stránkách nepovedené vydání hry nemusí automaticky znamenat konec.

Ohlas na ambiciózní hru byl tehdy v recenzích vlažný, reakce publika zklamaného nesplněnými sliby pak vyloženě odmítavá (viz náš článek). Přesto je dnes tento vesmírný simulátor uváděn jako pozitivní vzor.

Hello Games totiž své nedonošené dítko neopustily a v průběhu následujících let z něj vypiplaly prakticky dokonalou hru. Tedy aspoň pro lidi, co mají rádi vesmírné simulátory. Do banálně prázdné hry vývojáři postupně přidali možnost budování základen, příběhovou kampaň i tolik vytoužený kooperativní multiplayer.

A i když už loni oznámili, že pracují na nové hře Light No Fire, No Man’s Sky rozšiřují dál. Nejnovější „záplata“ nese jméno Worlds – Part 1 a obohacuje hru o nové grafické efekty, na boj proti hmyzákům zaměřený režim Expedition nebo třeba překopaný systém počasí. Na sáhodlouhý seznam změn se můžete podívat na oficiálních stránkách, platí pak samozřejmě, že veškerý nový obsah je pro majitele hry zdarma. Jak vývojáři zvládají tento systém ufinancovat i po těch letech, je nám trochu záhadou, ale evidentně to funguje. Označení Part 1 navíc naznačuje, že v budoucnu přijde ještě minimálně Part 2.