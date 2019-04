Nintendo nečekaně chystá podporu VR u Super Mario Odyssey a Zeldy

Ačkoliv Switch postrádá výkon i rozlišení pro plnohodnotný zážitek ve virtuální realitě, Nintendu se podle prvních ohlasů podařilo vytáhnout díky své přístupnosti a kreativitě z VR Kitu maximum. Málokdo ovšem čekal, že se podpora VR podívá i mimo hry v rámci kartonové stavebnice. Ale stane se tak.

Špičková hopsačka Super Mario Odyssey a neméně úžasná hra na hrdiny The Legend of Zelda: Breath of the Wild totiž budou VR brýle od Nintenda podporovat. Stane se tak 25. dubna formou bezplatných aktualizací.

U obou her se bude podpora VR lišit. V Super Mario Odyssey se můžeme těšit na tři nové mise, v nichž se pustíme do sbírání not a mincí v královstvích Cap, Seaside a Luncheon. U Zeldy to vypadá na plnohodnotnou podporu. V menu se totiž objeví nabídka aktivace Toy-Con VR brýlí.

Experience 2 beloved games in new ways with the Toy-Con VR Goggles from the #NintendoLabo: VR Kit! https://t.co/be8xudP2PK pic.twitter.com/M0C6w59lIT — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 5. dubna 2019

Možnost zažít nádherný svět Zeldy ještě intenzivněji je lákavá, na místě jsou ovšem obavy, jak moc velké budou kompromisy v grafice. VR sada také počítá primárně s tím, že je to zábava na chvíli a VR brýle se drží u hlavy jen přiložené. Na druhou stranu je to bezesporu příjemný bezplatný bonus pro ty, kteří si VR kit koupí.