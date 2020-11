Prodeje Switche se přibližují 70 milionům, Nintendu se rekordně dařilo

Switch v oblasti prodejů pokořil ikonickou konzoli NES (61,91 milionu). Nintendo svoji hybridní konzoli stále prezentuje jako domácí, a pokud zůstaneme v této škatulce, úspěšnější v rámci rodiny už je jen Wii (101,63 milionu). V oblasti handheldů je samozřejmě situace jiná.

Za posledních šest měsíců k letošnímu září vzrostly tržby oproti stejnému období loni o 73,3 %, a to z 4,25 miliardy dolarů na 7,38 miliardy dolarů. Čistý zisk stoupl o 234 % z 590 milionů dolarů na 2,04 miliardy dolarů.

Co se týče her, nejprodávanějším kouskem jsou i nadále špičkové závody Mario Kart 8 Deluxe. Za posledních šest měsíců vzrostly celkové prodeje o 4,21 milionu kusů na 28,99 milionu. Na druhém místě je simulátor života na ostrově Animal Crossing: New Horizons s 26,04 miliony prodanými kusy celkem.

Výborně si vede i retro kolekce Super Mario 3D All-Stars, která vyšla 18. září. Za pouhých třináct dní se prodalo 5,21 milionu kopií.