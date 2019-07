Služba Nintendo Switch Online má přes deset milionů předplatitelů

„Počet předplatitelů služby Nintendo Switch Online, která byla spuštěna loni v září, neustále roste. Nyní překonala hranici deseti milionů účtů,“ reagoval prezident Nintenda Shuntaro Furukawa na dotaz akcionáře.

Tazatel nejprve uznal, že služba je velmi levná a vstupní bariéra nízká. Na druhou stranu to, co služba nabízí, pokládá za slabé. Dotaz tedy zněl, jak se služba v budoucnu zlepší.

Furukawa dále zrekapituloval, že služba kromě hraní online zpřístupňuje knihovnu her na Nintendo Entertainment System, zálohování uložených pozic do cloudu či voice chat přes telefon. Dále připomněl, že předplatitelé v únoru získali dárek v podobě battle royale Tetris 99 a v květnu se slevou vouchery k nákupu digitálních her.



„Uvědomujeme si, že zatraktivnění služby Nintendo Switch Online je nesmírně důležité a budeme pokračovat v tom, aby byl její obsah do budoucna ještě lákavější,“ uzavřel Furukawa.