Prodeje Switche už překonaly legendárního Game Boye i PlayStation 4

Na Steamu vyšla nezávislá hra The Hidden and Unknown, která se prodává za bezmála dva tisíce dolarů, tedy přes čtyřicet...

Filmaři vysvětlují, proč změnili zásadní věci v seriálu The Last of Us

HBO už odvysílalo tři díly seriálu The Last of Us a každý z nich byl lepší než ten předchozí. Nadšeni jsou kritikové,...