Velmi dobrý technický rozbor zveřejnilo Digital Foundry. Poměrně značné možností systémových prostředků si alokuje nová funkce GameChat, která umožní až 12 lidem si spolu povídat a čtyřem sdílet herní obrazovku. Ke konzoli půjde připojit také kameru.

„GameChat je zjevně důležitou součástí Switche 2 – má však značný dopad na systémové zdroje, a to až do té míry, že Nintendo vývojářům poskytuje nástroj pro testování GameChatu – ten simuluje latenci API a selhání L3 cache, které systém GameChat v reálném světě způsobuje, což znamená, že vývojáři mohou tento systém testovat, aniž by museli mít spuštěné aktivní relace GameChatu,“ vysvětluje Digital Foundry.

Switch 2: Nvidia T239 1 Switch 1: Nvidia Tegra X1 Architektura CPU 8× ARM Cortex A78C 4× ARM Cortex A57 Takt CPU 998MHz (v doku), 1101MHz (handheld), Max 1,7GHz 1020 MHz (v doku/handheld), Max 1,785GHz CPU (alokace systému) 2 jádra (6 k dispozici vývojářům) 1 jádro (3 k dispozici vývojářům) Architektura GPU Ampere Maxwell Počet CUDA jader 1536 256 Takt GPU 1007MHz (docked), 561MHz (mobile), Max 1,4GHz 768MHz (v doku), až 460MHz (handheld), Max 921MHz Paměť 128-bit/LPDDR5 64-bit/LPDDR4 Propustnost paměti 102GB/s (v doku), 68GB/s (handheld) 25.6GB/s (v doku), 21,3GB/s (handheld) Paměť (alokace systému) 3 GB (9 GB pro hry) 0.8 GB (3,2GB pro hry)

Switch 2 přinese větší výkon i nové funkce

Switch 2 je opět takzvaná hybridní konzole, což znamená, že její uživatelé ji mohou používat nejenom jako handheld, ale po vložení do dokovací stanice hrát také na televizi. Díky odepínacím ovladačům Joy-Con ovšem lze hrát prakticky všude, konzole je vybavena stojánkem, který postavíte třeba na stůl v kavárně.

Základní model se bude v Česku prodávat za 12 490 korun, v bundlu se závodní hrou Mario Kart World pak za 13 490 korun. Veškeré základní informace o hrách, parametrech a nových funkcích čtěte na Bonuswebu zde. Přečíst si můžete také první dojmy ze Switche 2 a her, které jsme v předstihu vyzkoušeli. Jaké hry na Switch 2 zamíří, se můžete podívat zde.

