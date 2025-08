Nintendo se krátce po zahájení prodejů konzole Switch 2 pochlubilo, že za čtyři dny prodalo přes 3,5 milionů kusů. Takto úspěšný start dosud žádná jiná konzole neměla. A jak plyne z aktuální finanční zprávy, rozjetá mašina je k nezastavení.

Za pouhých sedm týdnů totiž celkový počet prodaných konzolí Switch 2 překonal šest milionů. Ačkoliv Nintendo proklamovalo, že je na start nové konzole připravené, v mnoha zemích zájem převyšuje nabídku.

Switch 2 Konzole Switch 2 přináší navýšení výkonu i nové funkce, její podstata, tedy hybridní zařízení, která funguje samostatně jako handheld a po vložení do dokovací stanice jako domácí konzole připojená k televizi nebo monitoru, zůstává.

„Budeme pokračovat v posilování našich výrobních a dodavatelských systémů, abychom byli schopni dodat co nejvíce kusů Nintendo Switch 2,“ omlouvá se Nintendo.

Pro porovnání, konkurenční Sony poslala do obchodů za stejné období 4,5 milionů konzolí PlayStation 5, tehdy ovšem šlo o nedostatkové zboží.

Mario Kart World bere skoro každý

Role takzvaného system selleru, tedy hry, která má hráče nalákat koupit si novou konzoli, se ujaly akční závody Mario Kart World. A jak se ukazuje, bylo to dobrá volba. Lze totiž říci, že si je se Switchem 2 pořídil skoro každý – jejich prodeje dosáhly na 5,63 milionu.

Mario Kart World Mario Kart World Mario Kart World

Ačkoliv Nintendo už stihlo vydat další hit, špičkovou 3D hopsačku Donkey Kong Bananza, na výhledech pro aktuální fiskální rok, který končí březnem 2026, se nic nemění. Nintendo předpokládá, že do té doby prodá 15 milionů konzolí Switch 2.

To by neměl být problém, vzhledem k tomu, že toto okno zahrnuje ještě vánoční sezonu a mimo jiné vyjde i nová hra Pokémon Legends: Z-A, což je sázka na jistotu. Poslední hlavní díl Pokémon Scarlet & Violet z roku 2022 prodal téměř 27 milionů kopií.

Donkey Kong Bananza Pokémon Legends: Z-A

„Switch 2 není revoluční konzole. Přináší nové funkce a vylepšení, ale staví na známém základu. Což je vlastně to, co většina fanoušků chtěla. Díky zpětné kompatibilitě si lze přenést svoji herní knihovnu, řada her přitom šlape lépe i bez nějakého patche. Jedinou reálnou nevýhodou je tak nižší výdrž. Jinak je to vynikající konzole, která překonává původní modely prakticky ve všem. Je tu spousta drobností, díky kterým se Switch 2 používá lépe,“ napsali jsme v recenzi konzole Switch 2 na Bonuswebu.