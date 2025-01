Nintendo konečně představilo Switch 2, řada otázek zůstává nezodpovězena

Upíři ve středověké Evropě. Nová hra od extvůrců Zaklínače 3 vypadá skvěle

Veteráni z CD Projektu RED, mezi nimiž je i Konrad Tomaszkiewicz, ředitel ceněného Zaklínače 3 a producent Cyberpunku 2077, konečně ukázali novou hru The Blood of the Dawnwalker. A vypadá to, že je...