Fanoušci konzolí od Nintenda se konečně dočkali plného odhalení konzole Switch 2. Navazuje na svého předchůdce celkovou formou, jen je větší a obsahuje nový, výkonnější hardware. Úhlopříčka obrazovky u nové konzole se zvedla na 7,9 palce, půjde o LCD panel s rozlišením Full HD a 120Hz obnovovací frekvencí. Boční ovladače jsou stále odnímatelné, jen je tentokrát drží magnety. A stále si užijeme režim doku, který posílá obraz do televize, nově až v rozlišení 4K a 60 FPS díky aktivnímu chlazení v doku. Vnitřní úložiště se zvedne na 256 GB.

Nintendo zároveň odhalilo nové funkce a příslušenství. Fanoušky nejvíce zajímala funkce tajemného C tlačítka, to má dostat funkcionalitu chatu s přáteli a sdílení obrazu. Ke konzoli zároveň půjde přikoupit kamerka, díky které se můžete při hraní natáčet. Zajímavou novinkou je rovněž možnost využít boční ovladače podobně, jako myš u PC, tuto funkcionalitu bude schopno užít i několik nových her.

Konzole Switch 2 bude umět spustit většinu her z předchozí generace, zároveň také ale bude určená pro hraní exkluzivních novinek určených pouze pro Switch 2. Nintendo však potvrdilo také nové vylepšené edice starších her ze Switche, které za poplatek dostanou lepší grafiku i nový obsah. Týká se to titulů jako je The Legend of Zelda: Breath of the Wild a Tears of the Kingdom, Kirby and the Forgotten Land a Metroid Prime 4. Další budou přibývat. Uživatele online služeb pak potěší nasazení vybraných titulů z knihovny her konzole Gamecube.

Velká část prezentace k novince pak byla věnována titulům od partnerů, které půjdou na Nintendu Switch 2 díky nárůstu výkonu spustit. Překvapily nás velké herní hity jako je Elden Ring a Cyberpunk 2077, na Switchi 2 si dále užijete třeba novinky Split Fiction, Tony Hawks Pro Skater 3 a 4 a v budoucnu se dočkáte také Borderlands 4. Z nezávislých her pak hráče nepochybně nadchne třeba Hades 2 nebo Hollow Knight Silksong.

A co tituly přímo od Nintenda? Spousta zaručených tipů nakonec fanouškům nevyšla, Nintendo se zatím se startovací sestavou spíše krotí. Nedošlo na nového 3D Maria, Animal Crossing a hry ze série The Legend of Zelda pak dostanou pouze novou odbočku Hyrule Warriors. Velkými novinkami jsou každopádně závodní Mario Kart World, podobně zběsilé Kirby Air Raiders a nakonec nová hra s Donkey Kongem s podtitulem Bananza. Nečekanou novinkou pak je exkluzivní titul z dílny studia From Software: Duskbloods. Vypadá jako mix titulů Bloodborne a Elden Ring.

Datum prodeje je stanoveno na 5. června. V USA vyjde nová konzole na 449 dolarů bez daně (asi 10 300 korun), společně s novým Mario Kart pak bude stát 499 dolarů (asi 11 500 korun). Českou cenu tedy odhadujeme na asi 12 tisíc korun v základu. Předobjednávky by se měly otevřít za týden, 9. dubna.