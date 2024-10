Všichni čekají Switch 2, Nintendo místo toho překvapilo neobvyklým budíkem

Kontroverze prodává, vývojáři her o sexuálním násilí se však přesvědčili, že i pokleslá kultura má jisté hranice. Vizuální novela Rape Day o sériovém vrahovi, který v nemrtvými zamořeném světě...

Remaku hry Silent Hill 2 věštila jistá skupina hráčů neúspěch. Těšili se na moment, až hra neobstojí ani u kritiků. Když však vyšly recenze, které hru vychválily jako jednu z předních her roku, tito...

Češi chtějí přinést AI revoluci do her. Občas jsme se nestačili divit

Ve vývoji her jsme došli do bodu, kdy máme strhující grafiku i pohlcující zvuk. Dokonce už díky haptické odezvě můžeme hry i cítit a s virtuální realitou se do nich doslova ponořit.