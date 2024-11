Vysmíval se Nintendu, že ho nechytne při pirátění. Teď bude platit miliony

Že s právníky japonské společnosti Nintendo nejsou žádné žerty, už jsme se přesvědčili mnohokrát. Každé porušení smluvních podmínek trestají milionovými pokutami, nerozpakují se utnout ani nezištné aktivity věrných fanoušků (viz náš článek).

Hry od Nintenda jsou často roztomilé, zato z jejich právníků jde strach.

Žádný div, že jim v žaludku dlouho leželo chování streamera Jesse Keighina, který vystupoval na internetu pod přezdívkou Every Game Guru. Nejenže na streamovacích sítích jako Twitch, YouTube nebo Kick vysílal ukázky z titulů, které tou dobou ještě ani oficiálně nevyšly, včetně těch největších trháků jako The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nebo Super Mario RPG, ale svým divákům ještě radil, jakým způsobem se k nim mohou zadarmo dostat také.

Poté, co se Nintendu podařilo některé z jeho kanálů „sestřelit“, ještě jim provokativně zaslal dopis, ve kterém se vysmíval, že si jednoduše obratem založí nový profil a bude streamovat klidně celé dny v kuse.

Chystaný právní souboj s tvůrci hry Palworld bude jistě zajímavější.

Inu, dá se předpokládat, že teď už mu do smíchu moc nebude, Za každé porušení podmínek totiž nyní Nintendo ve své žalobě požaduje 150 tisíc dolarů (cca 3,5 milionu korun), což se může souhrnně vyšplhat až na částku 7,5 milionu dolarů, tedy cca 180 milionu korun. Jeho obhájce přitom bude zřejmě jen těžko hledat nějaké polehčující okolnosti, Keighen moc dobře věděl, že to, čeho se dopouští, je nelegální.

Možná tak bude mluvit o štěstí, pokud neskončí ve vězení, tak jako se stalo před dvěma lety jednapadesátiletému Garrymu Bowserovi. Ten za 16 měsíců vazby zhubl o 40 kilogramů a utrpěl závažné zdravotní následky (psali jsme tady). Inu jeho případ budiž alespoň varováním pro ostatní. Krást se nemá a rozhodně se tím alespoň nechlubit na sociálních sítích.

Pro právníky Ninteda však jde jen o takovou malou rozcvičku, ta pravá soudní bitva je teprve čeká proti tvůrcům nejúspěšnější letošní hry Palworld (viz náš článek).