Nintendo Indie World ukázal přes dvacet her na Switch, například hit Hades

Prezentaci odstartovalo video z dobře hodnoceného rogue-like dungeon crawleru Hades. Na Switch se podívá letos na podzim. O něco blíže je Hypnospace Outlaw, což je simulátor internetu z devadesátých let. Pokud jste tuto dobu zažili, hru si určitě užijete. Vychází už 27. srpna.

Zajímavě vypadá titul Spiritfarer, v němž budeme převážet duše zemřelých z našeho života do toho posmrtného. K tomu potřebujeme loď, kterou různě vylepšujeme. Dále nás čeká rybaření, sbírání surovin a craft. Hrát půjde i ve dvou, přičemž hra vychází ještě během úterka.

Na příští rok bylo potvrzeno vydání Garden Story, v němž budeme obnovovat nejenom město, ale celou jeho komunitu. A kdo nehrál skvělou podmořskou hru Subnautica (plus další kapitolu Below Zero), bude to moci příští rok taktéž napravit.

Takeshi and Hiroshi vypráví příběh dvou bratrů, kdy jeden tvoří hru, zatímco druhý ji hraje. Vychází během úterý, stejně jako slibná hopsačka Raji: An Ancient Epic. V té nás čeká hodně šplhání, hopsání, stejně jako bojování ve starověké Indii.



V Bear and Breakfast budeme ovládat medvěda, který opraví chatu v lese, do níž láká turisty na přespání a snídani. A během toho odhalí tajemství lesa. Ale až příští rok. Okamžitě si můžeme naopak i na Switchi užít dobře hodnocenou jednohubku A Short Hike.



Svérázně vypadá Card Shark, což je roguelike s hraním karet a různými „triky“ se zasazením do Evropy 18. století. Na podzim vyjde akční hra na hrdiny Torchlight III, která se odehrává sto let po posledních událostech. Z Manifold Garden pak budou mít radost všichni fandové 3D puzzle her. Aktuálně pak vychází 2D puzzle hopsačka Evergate.

Na závěr jsme viděli v rychlém sledu několik dalších trailerů, namátkou třeba na příběhové survival dobrodružství The Red Lantern, které se odehrává na Aljašce. Úplný závěr ovšem patřil zlým husám z Untitled Goose – od 23. září totiž půjde hrát ve dvou.

Prezentace byla fajn, ale přiznejme si, že nešlo o show, z níž bychom si sedli na zadek. Trochu jsme například v redakci doufali, že oznámí na Switch aktuální hit Fall Guys, ale na to je asi ještě brzy. Pokud vůbec. Každopádně už netrpělivě očekáváme regulérní Direct.