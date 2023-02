Hry z Game Boye zamířily na Switch. Nintendo dále ukázalo Zeldu a Pikminy

Prezentace nebyla bohatá na velká překvapení, přesto si myslím, že fanoušci mohou být hodně spokojeni. Stream odstartoval novým trailerem na akční strategii Pikmin 4, která kráčí ve šlépějích vynikající trojky. Novinkou je pejsek Oatchi, který na videu prorazil překážku a následně pomohl partě pikminů překonat vodní plochu. V akci jsme viděli také nový typ ledového pikmina. Hra vychází 21. července.

Třešničkou na závěr byl druhý trailer z veleočekávaného dobrodružství The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, u nějž stále platí vydání 12. května. Viděli jsme nové nepřátele, vozítko a podívali se i do oblak. Jisté je, že Switch se pořádně zapotí. Zároveň se hrou vyjde také nové Amiibo Linka a kdo má zlaťáky navíc, bude si moci pořídit čerstvě oznámenou sběratelskou edici. Potvrdilo se také zvýšení ceny základní edice na 70 dolarů.

Očekávaným, byť rozhodně příjemný překvapením je rozšíření předplatného Nintendo Switch Online o hry z legendárního Game Boye a Game Boye Advance. Respektive takto, Game Boy je součástí základního předplatného, Game Boy Advance toho dražšího s dovětkem Expansion Pack.

Startovní line-up je následující a řekl bych, že docela hodně slušný:

Game Boy

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

Tetris

Super Mario Land 2

Gargoyle’s Quest

Game and Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Metroid II: Return of Samus

Wario Land 3

Kirby’s Dream Land

Game Boy Advance

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

WarioWare Inc

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart Super Circuit

Mario & Luigi Superstar Saga

Zelda: Minish Cap

Dále už jen telegraficky výběr:

Loni odložená kolekce strategií Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp (kvůli invazi Ruska na Ukrajinu) vyjde 21. dubna 2023. Na nové video mrkněte zde.

(kvůli invazi Ruska na Ukrajinu) vyjde 21. dubna 2023. Na nové video mrkněte zde. Vynikající týmovku Splatoon 3 rozšíří Expansion Pass, první DLC vyjde už na jaře a vrátíme se do Inkopolis. Více prozradí nový trailer.Přídavků bylo samozřejmě víc, za zmínku stojí čtvrtá vlna tratí do Mario Kart 8 Deluxe či příběhové DLC pro fantastické JRPG Xenoblade Chronicles 3 .

rozšíří Expansion Pass, první DLC vyjde už na jaře a vrátíme se do Inkopolis. Více prozradí nový trailer.Přídavků bylo samozřejmě víc, za zmínku stojí čtvrtá vlna tratí do či příběhové DLC pro fantastické JRPG . Akce Metroid Prime Remastered je skutečností a vychází hned! Tedy alespoň digitálně. Kdo bude chtít krabičku, počká si do 22. února. Vylepšena byla grafika, zvuky i ovládání. Pecka!

Level-5 oznámili detektivní sci-fi RPG Deca Police , vyjít by mělo ještě během letoška.

, vyjít by mělo ještě během letoška. Kratičkým teaserem ohlásil návrat také hádankářský Professor Layton!. Hra má podtitul The New World of Steam.

Spin-off Bayonetty nazvaný Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon vypadá výborně a dobrý dojem mám i z hopsačky Disney Illusion Island.