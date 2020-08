Nintendo ukázalo další hry na Switch. Vyšel například World of Tanks Blitz

Pořad má tentokrát necelých dvanáct minut a celkově ho hodnotím jako jeden z těch slabších. Možná proto na něj Nintendo nijak neupozorňovalo. Když se na začátku objevily záběry z Kingdom Hearts, chvilku jsem doufal, ale nakonec se z traileru vyklubala ukázku na již dříve oznámenou rytmickou hru Kingdom Hearts: Melody of Memory, která láká na více než 140 písniček.

S hudbou je spjata i druhá ukázka ze hry Fuser, což má být virtuální hudební festival, v němž si hrajeme na dýdžeje. Pokračujeme rytmickou hudební kolekcí Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack, která vyjde v zimě.

Pokud už máte hudby plné zuby, můžete si jít okamžitě zastřílet s tanky ve World of Tanks Blitz. To je původně mobilní varianta populárních tanků určená pro zařízení s nižším výkonem. Stáhnout z e-shopu si ji můžete ještě dnes, funguje v režimu free 2 play.

Osobně se celkem těším na Big Rumble Boxing: Creed Champions, což je klasický box, v němž si poměříme síly jako Rocky Balboa či Apollo Creed. Na vyzyvatele dnes již mrtvé série Fight Night od EA to sice nevypadá, ale co naplat, box už dneska tolik nefrčí. S vydáním se počítá až příští jaro.

Retro fandům by se mohla zamlouvat kolekce Collection of SaGa Final Fantasy Legend, která zahrnuje The Final Fantasy Legend, Final Fantasy Legend 2 a Final Fantasy Legend 3. Na Switch se podívá 15. prosince.

Takovouto nálož je třeba odlehčit třeba... další rytmickou hrou. Ubisoft Paris totiž chystá Just Dance 2021, který vyjde 12. listopadu. Ke hře bude přibaleno měsíční předplatné služby Just Dance Unlimited, která zpřístupní přes 550 songů.

Následovalo odhalení logického rychlíku Puyo Puyo Tetris 2, který slibuje nový příběh a režim Skill Battle. Vychází letos koncem roku, a to i na další platformy. V závěru jsme viděli v akci DLC Creeping Winter pro Minecraft Dungeons, bojovku Jump Force Deluxe Edition či arkádový fotbálek Captain Tsubasa: Rise of New Champions, který vychází 28. srpna. Pořad uzavřelo JRPG Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition, které se na eShopu objeví 27. srpna. Podle prvních recenzí to ovšem žádná sláva není.