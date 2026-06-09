Nintendo odstartovalo svůj stream rytmickou hrou Rhythm Paradise Groove, která nabídne přes 80 humorně pojatých miniher. Vychází 2. července na Switch a Switch 2.
Takto zahájit prezentaci si může dovolit zřejmě asi jen Nintendo. Oznámení, na které fanoušci čekali, totiž přišlo až v samotném závěru. Nintendo potvrdilo, že ještě letos vydá na Switch 2 vymodlený remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time, o kterém si štěbetali vrabci na střeše. Jak bude vypadat, prozatím nevíme, umělecký styl teaseru však vypadá působivě.
Radost určitě měli fanoušci JRPG série Xenoblade. Postupně vyjdou Switch 2 edice dílů Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Xenoblade Chronicles 2 a Xenoblade Chronicles 3, přičemž všechny poběží v 60 FPS. Během příštího roku pak naváže nový díl nazvaný Xenoblade Genesis.
Kdo má rád pohybové ovládání, určitě si nenechá ujít nástupce Switch Sports pojmenovaný Switch Sports Resort. Novinka láká rovnou na dvanáct sportů včetně oblíbeného bowlingu, tenisu, ale i boxu či jízdě na skatu. Poněkud bizarně vypadá wrestling pomocí palců. Vychází 22. října na Switch 2.
Komu se líbil překvapiví hit Pokémon Pokopia, může se těšit nejenom na bezplatnou aktualizaci, díky níž se podíváme pod vodní hladinu, ale i placené rozšíření Bubbly Basin. Nový obsah vyjde ve třech vlnách, první je v plánu v srpnu.
Nintendo dále připomnělo hry, o kterých už víme. Tento měsíc vychází očekávaná střílečka Star Fox, okamžitě si můžete stáhnout demo. To je dobré znamení, Nintendo tomuto remaku evidentně věří.
Skvěle vypadá taktické RPG Fire Emblem: Fortune’s Weave, jehož motivem je obří turnaj. Kromě propracovaných soubojů na tahy mohou hráči očekávat obvyklou socializační část. Vychází 17. září na Switch 2.
Připomněly se také střílečka plná barev Splatoon Raiders, která je zaměřená na příběhovou kampaň, a akční RPG The Duskbloods od FromSoftware, u nějž v létě proběhne síťový test.
Na předplatitele služby Nintendo Switch Online čeká od středy časově omezený event DK Challenge zaměřený na různé výzvy ve hrách s Donkey Kongem. Odměnou jsou různé sběratelské karty.
Na Switch 2 zamíří celá řada dalších (multiplatformních) her a také portů: samurajská rubanice Onimusha: Way of the Sword (26. září), RPG Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen (9. října), sexy sci-fi řežba Stellar Blade (2026), kouzelná hospačka Rayman Legends Retold (1. října), simulátor One Piece: Grand Gourmet (23. října), battle royalle od tvůrců Vampire Surivors nazvané Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton (2026), soulsovky Lords of the Fallen II (2026) a Lies of P: Complete Edition (6. srpna), řežba Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition (23. června), akční RPG Muramasa: Revenant Blades (2027), survival RuneScape: Dragonwilds (15. září), RPG Final Fantasy Resonance (22. října), sběratelské RPG Dragon Quest Monsters The Withered World (3. prosince), předloňský JRPG hit Metaphor: ReFantazio (12.listopadu), Switch 2 edici Minecraftu (2026), kolekce Kingdom Hearts (8. října) + čtvrtý díl či Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (vydáno).
Spokojeni mohou být fanoušci RPG, jinak šlo spíše o průměrný Direct. Očekávání zřejmě byla až příliš vysoká, pecku v podobě Zeldy už dříve vyzradili leakeři. I tak ovšem chyběla nějaká velká nová novinka, například nový 3D Mario.