Nintendo chystá virtuální cartridge, ukázalo i Metroid Prime 4

Metroid Prime 4: Beyond | foto: Nintendo

Je zřejmé, že pokud máte v oběhu více než 150 milionů konzolí Switch, budete ji podporovat i v nadcházejících letech. Skutečný důvod Directu se ovšem vyjevil až v druhé části. Jmenuje se Virtual Game Cards, což jsou virtuální cartridge. Je to nový systém správy digitálního obsahu, který bude spuštěn koncem letošního dubna a týká se stávajícího Switche i Switche 2.

Záměr Nintenda je pojmout správu digitální knihovny stejně jako v případě fyzických cartridgí. To znamená, že když fyzickou cartridge vyjmete ze Switche a vložíte ji do jiného, hra na původním zařízení už logicky nepůjde spustit – hrát ji půjde pouze na Switchi, v němž je cartridge vložená.

Nintendo Switch - Virtual Game Cards

Virtuální cartridge mají fungovat stejným způsobem. Mezi hlavními ikonkami na ploše Switche se objeví nová položka Virtual Game Cards, která v líbivém zpracování obsáhne všechny vaše virtuální cartridge. Kdo má doma více Switchů pod jedním Nintendo Accountem, vybere si, na kterém zařízení si virtuální cartridge načte.

Ďábel se jako vždy skrývá v detailech. Při vložení virtuální cartridge, odebrání a také při prvním spuštění hry je vyžadováno připojení k internetu. Poté už je možné hrát offline a zahrát si mohou i ostatní uživatelé na daném systému.

Novinkou je možnost hry půjčovat, podle všeho však pouze členům Nintendo Account family na stejné domácí síti připojené k internetu. Hra se standardně půjčí na 14 dní, poté se licence vrátí původnímu uživateli. Ano, když hru někomu půjčíte, nemůžete ji po tu dobu sami hrát.

Virtual Game Cards tak řeší některé problémy s primární a sekundární konzolí, nicméně v některých případech to může být i krok zpět. Není to totiž nic víc než jen restriktivní DRM v líbivém kabátku. Některé otázky ovšem zůstávají stále nezodpovězeny, jak to bude nebo nebude fungovat ukáže až praxe.

Ostatně i reakce fanoušků se různí, někteří jsou nadšení, jiní krok Nintenda kritizují. Což je zřejmě důvod, proč Nintendo tento nový systém DRM utopilo v Nintendo Directu. A aby dojem nebyl negativní, představilo očekávanou metroidvanii.

Metroid Prime 4: Beyond vyjde během letošního roku i na současný model Switche. Ostatně, není se čemu divit, dva roky starý Metroid Prime Remastered zde běhá špičkově. Hlavní hrdinka Samus se tentokrát ocitá na planetě Viewros, kterou obývají tvorové ne nepodobní vetřelcům. Jak správně tušíte, nejsou přátelsky naladění.

Trailer nám ukázal nové schopnosti, které využijeme při řešení hádanek i v boji. Budeme moci například ovládat trajektorii vystřelených paprsků ze zbraně, což poslouží k efektní i efektivní likvidaci více soupeřů naráz. Doufejme, že v prezentaci za týden se dozvíme další podrobnosti.

Hardcore fanoušky Nintenda pak musela potěšit nové verze hry Tomodachi Life nazvaná Tomodachi Life: Living the Dream. Je to taková ta ujetá japonská hra, která staví na sociálních interakcích postav, které si sami navrhnete, ideálně podle svých kamarádů. Vyjde ovšem až příští rok.

Metroid Prime 4: Beyond Tomodachi Life: Living the Dream

A vzhledem k tomu, že Switch 2 už skutečně klepe na dveře – očekávaná prezentace proběhne 2. února ve 14:00 – Nintendo vydalo mobilní kalendář pro iOS a Android nazvaný Nintendo Today! Jejím cílem je upozorňovat na důležitá oznámení a doručovat novinky přímo fanouškům.