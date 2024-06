Nintendo opět zabodovalo, během Directu ukázalo hry pro následující měsíce

Prezentaci zahájil trailer na nové dobrodružství Mario & Luigi: Brothership, což je nový přírůstek do RPG série. Toto je hra, kterou málokdo očekával, a musím uznat, že vypadá opravdu fantasticky. Na Switch vychází letos 7. listopadu.

Zde si dovolím přeskočit rovnou na konec čtyřicetiminutové prezentace na třešničku na závěr a potvrdit, že Nintendo konečně ukázalo v akci Metroid Prime 4, který se oficiálně jmenuje Metroid Prime 4: Beyond. První pohled zahrnuje obvyklou sadu schopností a vzhledem k tomu, že datum vydání zní prozatím jen 2025, není snadné domyslet si, že hra vyjde ve vylepšené podobě i na nástupce Switche.

Aby toho nebylo málo, oznámena byla i zbrusu nová Zelda. Jmenuje se The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom a vyjde už 26. září. Zpracována je ve stylu Legend of Zelda: Link’s Awakening a v jedné zásadní věci se oproti ostatním dílům liší – hlavní hrdinkou je totiž princezna Zelda namísto Linka.

To také znamená úpravu herního stylu. Zjednodušeně bych hru označil jako „zeldu za mága“, princezna totiž disponuje schopností echo, která jí umožní vytvářet napodobeniny různých předmětů, ale i nepřátel, kteří pak bojují po jejím boku. Podle traileru se to ovšem bude nejčastěji hodit právě v hádankách. Ve stejný den jako hra vyjde tematické edice Switche Lite (Hyrule Edition).

Méně očekávaný byl také další díl deskové hry s minihrami Mario Party. Novinka se jmenuje Super Mario Party Jamboree na na Switch vyjde 17. října. Očekávat máme celkem sedm hracích desek, z toho u dvou půjde o remaky z Mario Party a Mario Party 2. Podle Nintenda půjde o dosud největší Mario Party, přičemž tentokrát se chystá i multiplayerový režim Koopathlon pro dvacet hráčů. Na Switch sice vyšly už dvě iterace, nicméně minimálně u nás doma patří k nejhranějším hrám, a věřím, že v tom nejsme sami, takže další díl dává smysl.

Za kratší stranu opět tahají fanoušci opičáka Donkey Konga, ale jak se říká, lepší než drátem do oka. Na Switch tak alespoň 16. ledna 2025 zamíří Donkey Kong Country Returns HD, což má být HD verze původní hry z Wii. Bonusem budou další úrovně z verze pro handheld 3DS.

Pohybovka Nintendo Switch Sports se v letní bezplatné aktualizaci rozroste o další sport: bohužel to není box, ale basketbal. K dispozici má být hned několik herních režimů, více napoví video.

U sportu ještě zůstaneme, o slovo se ještě během letoška přihlásí Looney Tunes: Wacky World of Sports. Očekávat máme čtyři sporty: basketbal, fotbal, golf a tenis.

Nintendo nezapomnělo ani na předplatitele služby Nintendo Switch Online, která v dražší verzi Expansion Pack zpřístupňuje hry z éry handheldu Game Boy Advance a domácí konzole Nintendo 64. Na GBA se brzy objeví Zelda: Link’s Awakening & Four Swords a Metroid: Zero Mission, zatímco z line-upu N64 se chystá Turok: Dinosaur Hunter a Perfect Dark.

Pro fanoušky speedrunningu je určena záležitost Nintendo World Championships: NES Edition s více než 150 výzvami. Vychází už 18. července.

Fanoušky JRPG by mohl potěšit HD 2D remake Dragon Questu III, který vyjde 14.listopadu. Direct zároveň potvrdil, že v tomto zpracování chystá i první dva díly, které vyjdou společně v bundlu během roku 2025.

Z předplatného Apple Arcade se na Switch podívají JRPG Fantasian: Neo Dimension (ještě letos), pod nímž je podepsán ocet Final Fantasy Hironobu Sakaguchi, či variace na Animal Crossing nazvaná Hello Kitty Island Adventure (příští rok).

Co se dalších portů týče, za cenu poměrně velkých kompromisů vyjde na Switch kočičí dobrodružství Stray (konec roku), temná rogue-lite s tahovými souboji Darket Dungeon II (15. července) či LEGO Horizon Adventures (konec roku), kterou nám už dříve ukázalo zahájení Summer Game Festu.

Oznámení bylo samozřejmě víc, za zmínku stojí ještě Funko Fusion, akce s figurkami Funko, která na mě působila jako největší propadák Directu.