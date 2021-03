Nové Need for Speed letos nebude, přednost dostala série Battlefield

Značka Need for Speed vychází už od roku 1994 a za bezmála třicet let už jsme dostali celkem 24 „velkých“ dílů. Ten poslední s podtitulem Heat vyšel v roce 2019 (naše recenze), a tak fanoušci oprávněně čekali letošní návrat.

Poslední díl Heat fanoušci série hodnotí jako jeden z těch povedenějších.

K němu bohužel nedojde, vedoucí interních studií Electronic Arts Laura Mieleová v rozhovoru pro magazín Polygon prozradila, že se rozhodli upřednostnit nový díl série Battlefield. Nutnost dlouhodobě pracovat z domovů vývoj znatelně zpomaluje, a tak byl tým Criterion přesunut na dokončení očekávané střílečky.

Fanoušci se nemusí bát, že by o rozpracované Need for Speed přišli. Přestože Electronic Arts nedávno odkoupili specialisty na závodní simulátory Codemasters i s jejich vlajkovou značkou DiRT, vývoj Need for Speed po nucené pauze naváže tam, kde v tuto chvíli skončil.

Vydání můžeme očekávat koncem roku 2022.