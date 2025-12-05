Konzole, o které jste nikdy neslyšeli, překonala v prodejích PS5

Ondřej Zach
  15:25
Zpráva o prodejích hardwaru ve Spojených státech za poslední týden přinesla jedno překvapení. Digitální verzi PlayStationu 5 totiž předstihla konzole, o které jste pravděpodobně dosud neslyšeli.
NEX Playground Interactive Gaming System

NEX Playground Interactive Gaming System | foto: Nex Team

NEX Playground Interactive Gaming System
NEX Playground Interactive Gaming System
NEX Playground Interactive Gaming System
NEX Playground Interactive Gaming System
15 fotografií

Následující žebříček týdenních prodejů hardwaru ve Spojených státech k 22. listopadu zveřejnil známý herní analytik Mat Piscatella:

  1. NS2 Mario Kart World Bundle
  2. NEX Playground Interactive Gaming System
  3. PS5 Slim Digital 1 TB

Na prvním místě je konzole Switch 2 v bundlu s akčními závody Mario Kart World, na třetím pak digitální verze konzole PlayStation 5. A mezi ně se vtlačila konzole nazvaná NEX Playground Interactive Gaming System.

NEX Playground Interactive Gaming System

NEX Playground Interactive Gaming System

Co je to zač? Rychlý průzkum ukázal, že je to malá barevná krabička s kamerou, která se připojí k televizi. Ovladače nejsou třeba, hlavním lákadlem je totiž pohybové ovládání, které nechá vzpomenout na éru Wii, EyeToy či Kinectu. Kamera rozpoznává 18 bodů na lidském těle, využívá AI a lze hrát až ve čtyřech naráz.

Součástí balení je pět her. Celá sada titulů, která se průběžně obměňuje, se zpřístupní s předplatným. Zařízení je oficiálně dostupná pouze ve Spojených státech a Kanadě. Prodává se za 250 dolarů, což je něco přes pět tisíc korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Polonahé studentky a hrozný Glum. Vybíráme nejhorší hry posledních 25 let

The Guy Game

Každý rok má své videoherní propadáky. Většinou jde o technicky odbyté, nezajímavé, nebo dokonce nelegální tituly. Vybrali jsme z posledních 25 ročníků hry, které si titul vítězného propadáku...

Harry Potter i populární Star Wars za pár kaček. Tipy na Black Friday slevy

Star Wars Jedi: Survivor

Na Steamu, největším digitálním tržišti PC her, probíhá Black Friday akce, kterým se obchod donedávna spíš vyhýbal. Díky ní můžete pořídit řadu zajímavých her s výraznou slevou. Výprodej trvá do...

V české středověké strategii budeme pečovat o celé hrabství, podívejte se

County of Fortune

V budovatelských strategiích se hráči obvykle starají o jedno město. Připravovaná česká hra County of Fortune se ovšem zaměřuje na rozvoj celého regionu.

Naposílala streamerovi dva miliony, manžel okamžitě požádal o rozvod

Zdrcený manžel Liu

Příběhů o tom, jak děti utratí velké peníze rodičů za herní měny a muže zruinuje některá z online krásek, je plný internet. Posedlost něčím nebo někým se ovšem nevyhýbá ani ženám.

Letošní strategický hit ve stylu Command & Conquer přidá superzbraně

Tempest Rising

Na hit z devadesátých let Command & Conquer letos skvěle navázala strategie Tempest Rising, která sice okopírovalo, co se dalo, ale byla to skvělá zábava. Jedna věc ovšem chyběla a tvůrci to chtějí...

Konzole, o které jste nikdy neslyšeli, překonala v prodejích PS5

NEX Playground Interactive Gaming System

Zpráva o prodejích hardwaru ve Spojených státech za poslední týden přinesla jedno překvapení. Digitální verzi PlayStationu 5 totiž předstihla konzole, o které jste pravděpodobně dosud neslyšeli.

5. prosince 2025  15:25 0

Resident Evil: Survival Unit

Resident Evil: Survival Unit

vydáno 5. prosince 2025  10:01,  aktualizováno  10:02

Poslední možnost k nákupu? Konzole kvůli pamětím zdraží, bojí se hráči

Steam Machine

Rychlé zdražování operačních pamětí představuje vážný problém pro videoherní trh. Zatímco někteří se na nedostatek řádně připravili, jiní panikaří a zvažují navyšování cen. Ve výsledku to odnesou...

5. prosince 2025 17

RECENZE: Zahrajte si jako kdysi. Mlátička Marvel Cosmic Invasion je skvělá

80 %
Marvel Cosmic Invasion

Komiksová mlátička Marvel Cosmic Invasion je příjemnou ozvěnou starých časů. Originalitou příliš neoplývá, ovšem zábavou ano. Jen je velmi krátká.

PS5
5. prosince 2025 1

Polonahé studentky a hrozný Glum. Vybíráme nejhorší hry posledních 25 let

The Guy Game

Každý rok má své videoherní propadáky. Většinou jde o technicky odbyté, nezajímavé, nebo dokonce nelegální tituly. Vybrali jsme z posledních 25 ročníků hry, které si titul vítězného propadáku...

4. prosince 2025 12

Kdo tuto funkci Twitche použije, dostane okamžitě ban, varoval streamer

Logo služby Twitch

Získat víc peněz od diváků Twitche zní jako lákavá nabídka. Jenže není všechno zlato, co se třpytí. Nová funkce tak po kritice zase rychle zmizela.

3. prosince 2025  11:33 3

Fotbal, The Sims či Battlefield. Electronic Arts ovládnou Saúdové

The Sims 4

V září oznámila investiční skupina v čele se saúdskoarabským veřejným investičním fondem záměr koupit herní vydavatelství Electronic Arts za 55 miliard dolarů. Nejnovější informace odhalují podíly...

3. prosince 2025  10:03 4

Které hry by podle vás měly zabojovat o titul Hra roku 2025?

Kingdom Come: Deliverance 2

Závěr roku již tradičně patří čtenářské anketě Hra roku na Bonuswebu. Pojďme si připomenout, co všechno letos vyšlo, a vy nám napište, které kousky by podle vás měly promluvit do finálního hlasování.

3. prosince 2025 9

RECENZE: Metroid Prime 4: Beyond se hraje skvěle, škoda jednoho prvku

85 %
Metroid Prime 4: Beyond

Fanoušky velmi očekávané pokračování sci-fi série Metroid, která položila základy celému žánru, je konečně tady a rozmáchlejší než kdy předtím. Za zahrání rozhodně stojí, povedlo se ovšem překonat...

Switch 2
2. prosince 2025 0

Fanoušci Zaklínače jsou v šoku. V plánu jsou tři nové hry během šesti let

První záběry ze čtvrtého Zaklínače

Plány polského studia CD Projekt jsou opravdu ambiciózní. Pokud vše půjde dobře, tak bychom se po čtvrtém dílu Zaklínače měli těšit ještě na pátý a šestý díl v horizontu šesti let. Tomu se však při...

2. prosince 2025 15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čínský hit Where Winds Meet přilákal za dva týdny devět milionů hráčů

Where Winds Meet

Příběh mladého mistra meče nabírá na síle. Den po vydání nalákala čínská hra Where Winds Meet přes dva miliony hráčů, nyní jich má už devět. U free 2 play her ovšem rozhoduje ochota hráčů utrácet, a...

1. prosince 2025  12:56 0

Letošní strategický hit ve stylu Command & Conquer přidá superzbraně

Tempest Rising

Na hit z devadesátých let Command & Conquer letos skvěle navázala strategie Tempest Rising, která sice okopírovalo, co se dalo, ale byla to skvělá zábava. Jedna věc ovšem chyběla a tvůrci to chtějí...

1. prosince 2025  11:46 4

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.