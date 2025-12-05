Následující žebříček týdenních prodejů hardwaru ve Spojených státech k 22. listopadu zveřejnil známý herní analytik Mat Piscatella:
- NS2 Mario Kart World Bundle
- NEX Playground Interactive Gaming System
- PS5 Slim Digital 1 TB
Na prvním místě je konzole Switch 2 v bundlu s akčními závody Mario Kart World, na třetím pak digitální verze konzole PlayStation 5. A mezi ně se vtlačila konzole nazvaná NEX Playground Interactive Gaming System.
Co je to zač? Rychlý průzkum ukázal, že je to malá barevná krabička s kamerou, která se připojí k televizi. Ovladače nejsou třeba, hlavním lákadlem je totiž pohybové ovládání, které nechá vzpomenout na éru Wii, EyeToy či Kinectu. Kamera rozpoznává 18 bodů na lidském těle, využívá AI a lze hrát až ve čtyřech naráz.
Součástí balení je pět her. Celá sada titulů, která se průběžně obměňuje, se zpřístupní s předplatným. Zařízení je oficiálně dostupná pouze ve Spojených státech a Kanadě. Prodává se za 250 dolarů, což je něco přes pět tisíc korun.