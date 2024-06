Začala úspěšně, ale po třech letech je onlinovka od Amazonu v problémech

Tak jako mnoho ostatních, se i americký gigant Amazon zhlédl v úspěšné onlinovce World of Warcraft, která ještě po dvaceti letech od vydání generuje Blizzardu obrovské peníze a pokusil se ji napodobit. Tak jako mnoho ostatních před ním také zklamal. Přitom měl našlápnuto slušně.

Největší předností hry bylo její originální zasazení.

V naší recenzi jsme New World před třemi lety poměrně sepsuli kvůli mizernému technickému stavu a nedostatku obsahu, to jsou ovšem věci, které se dají ještě časem dodělat. Jádro hry nebylo špatné a i díky originálnímu zasazení do období objevování Ameriky dokázal New World v prvních dnech přilákat spousty hráčů (viz náš článek). Bohužel nadšení časem opadlo a z bezmála milionu se počet aktivních hráčů propadl do řádu pouhých tisíců. Bylo jasné, že New World potřebuje nějaký impulz, a tím se měl stát rozsáhlý přídavek nazvaný Aeternum, jež byl ohlášen během nedávného Summer Game Festu.

Jenže reakce publika nebyla taková, jakou si v Amazonu přáli. Lidem se totiž slíbený příklon k akčnější náplni a ovládání optimalizovanému pro herní konzole vůbec nelíbí a myslí si, že to skomírající hru definitivně pohřbí. Své rozhořčení pak dávají tvůrcům najevo obvyklým způsobem – organizují review bombing. Na Steamovém profilu hry během posledních dnů vyšlo přes tři tisíce recenzí z nichž 90 procent je negativních. Špatné hodnocení má hra i od těch největších fanoušků, kteří v ní strávili i tisíce hodin.

Do vydání Aeterna zbývají ještě měsíce, takže mají vývojáři stále čas to svému publiku lépe vysvětlit, na nějakou zásadní proměnu v implementovaných systémech už ale čas není.