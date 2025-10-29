Největší hra Amazonu hlásí konec, stála přitom stovky milionů dolarů

Ambiciózní online hra New World měla být oním projektem, kterým se Amazon po nezdarech v tomto odvětví zapíše do historie herního průmyslu. Vývoj stál podle dostupných informací minimálně 200 milionů dolarů. A když New World v roce 2021 konečně vyšel, vypadalo to slibně.
Hráči chválili povedenou grafiku, dobře navržené souboje i originální svět, který se inspiruje koloniální érou. Co bylo ovšem nejdůležitější, start hry nalákal téměř milion hráčů. Jenže se je kvůli technických chybám a dalším přešlapům nepodařilo udržet.
Nyní, čtyři roky po vydání, tak tvůrci hlásí konec. New World už se nedočká žádného dalšího obsahu. Provozovatel alespoň přislíbil, že hra zůstane v provozu ještě celý rok 2026 a až nadejde čas, oznámí to půl roku dopředu. Do té doby lze hrát bez jakýchkoliv dalších omezení.
„Po čtyřech letech pravidelných aktualizací obsahu a významném uvedení nové verze pro konzole jsme dospěli k bodu, kdy již není udržitelné pokračovat v podpoře hry novými aktualizacemi obsahu,“ oznámili tvůrci.
„Nedávno spuštěná sezona 10 a aktualizace Nighthaven budou posledním vydáním obsahu pro New World na PC a konzolích. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli až po dlouhém zvažování. Abychom poděkovali komunitě New World za podporu v průběhu let, zpřístupnili jsme vám aktualizaci Nighthaven zdarma. Abychom zajistili, že všichni hráči New World budou moci tento obsah vyzkoušet, zpřístupnili jsme také Rise of the Angry Earth zdarma pro všechny hráče na PC.“
„Přes všechno negativní, co jsem teď napsal, není New World špatný. Naopak, má řadu dobrých nápadů. Pokud se podaří zlepšit technický stav a přinést dodatečný obsah, tak si myslím, že může následovat cestu The Elder Scrolls Online, která na počátku vývoje byla podobně chabá,“ napsali jsme v recenzi.