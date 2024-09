Netflix se zaměřuje na hráče, chystá Splinter Cell, Laru i další Cyberpunk

Zábavní gigant Netflix chrlí nový obsah v tak vysokém tempu, že je snadné ztratit přehled o tom, co se vůbec chystá. I proto přišel vhod nedávný festival Geek Week, během kterého bylo uceleně odprezentováno vše, co se chystá pro milovníky videoher. A že toho je.

Už v říjnu vyjde animovaný seriál Tomb Raider the Legend of Lara Croft o jedné z nejpopulárnějších počítačových postav vůbec. Seriál se odehrává po rebootované herní trilogii, která ukázala proměnu mladé vystrašené dívky v sebevědomou až chladnokrevnou ženu, Vyplnit má tak mezeru mezi moderní trilogií a původními hrami. První trailer sice vlny nadšení nevzbudil (viz náš článek), ale šanci si určitě zaslouží.

V listopadu se pak třemi díly vrátí seriál Arcane ze světa hry League of Legends. Ten ve své době vyvolával nadšení i mezi nehráči a podle mnohých šlo o nejlepší seriálovou adaptaci videohry vůbec (viz naše recenze), to bylo ovšem ještě před uvedením The Last of Us.

Poprvé jsme mohli vidět ukázku z anime podle akční série Devil May Cry a vypadá přesně tak, jak se dalo očekávat, tedy především se zaměřením na efektní souboje. Počkat si na něj musíme ovšem až do dubna.

Po dlouhých letech mlčení se dočkají i milovníci špionské značky Splinter Cell, byť by tedy každý z nich raději plnohodnotné herní pokračování. Nebo alespoň remake prvního dílu, o kterém se od jeho oznámení podezřele mlčí. Tak trochu se bojíme, že animovaný seriál s podtitulem Deathwatch nám spíše jen poškádlí chuťové buňky a náš hlad po hře bude ještě větší. Místo data vydání jsme se bohužel dozvěděli jen obligátní „coming soon“, což může znamenat v podstatě cokoliv.

A to stále není vše. Kromě další série už zavedené Castlevanie se dočkáme novinek i od polského CD Projektu. Animovaný film Sirens of the Deep ze světa Zaklínače, ve kterém si roli Geralta zopákne jeho herní hlas Doug Cockle, vyjde 11. února. Něco nám říká, že u nás sledovanost v prvních dnech nebude největší, stejný den totiž vychází i domácí Kingdom Come 2.

Kromě toho však CD Projekt oznámil ještě další chystanou adaptaci Cyberpunku 2077. Jestli půjde o pokračování vynikajících Edgerunners (viz náš článek) nebo o úplně nový projekt, je ve hvězdách, pravděpodobnější je ovšem ta druhá varianta.

Je toho docela dost, že? Na co se těšíte nejvíce vy?